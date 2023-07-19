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Испания
19 июля 2023, 07:15 | Обновлено 19 июля 2023, 07:26
446
0

Жоау ФЕЛИКС: «Барселона всегда была моим первым выбором»

Португалец сделал неожиданное признание

19 июля 2023, 07:15 | Обновлено 19 июля 2023, 07:26
446
0
Жоау ФЕЛИКС: «Барселона всегда была моим первым выбором»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, который вторую часть предыдущего сезона провел в аренде в лондонском «Челси», признался в том, что его мечтой является выступление за испанскую «Барселону».

«Я бы хотел играть за «Барселону». «Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Это всегда было моей мечтой с самого детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», – заявил Феликс.

Ранее была информация, что на Феликса претендует парижский «ПСЖ». Также сообщалось, что нападающий может вернуться в свой родной клуб – «Бенфику».

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