Жоау ФЕЛИКС: «Барселона всегда была моим первым выбором»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, который вторую часть предыдущего сезона провел в аренде в лондонском «Челси», признался в том, что его мечтой является выступление за испанскую «Барселону».

«Я бы хотел играть за «Барселону». «Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Это всегда было моей мечтой с самого детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», – заявил Феликс.

Ранее была информация, что на Феликса претендует парижский «ПСЖ». Также сообщалось, что нападающий может вернуться в свой родной клуб – «Бенфику».