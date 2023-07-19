Жоау ФЕЛИКС: «Барселона всегда была моим первым выбором»
Португалец сделал неожиданное признание
Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, который вторую часть предыдущего сезона провел в аренде в лондонском «Челси», признался в том, что его мечтой является выступление за испанскую «Барселону».
«Я бы хотел играть за «Барселону». «Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Это всегда было моей мечтой с самого детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», – заявил Феликс.
Ранее была информация, что на Феликса претендует парижский «ПСЖ». Также сообщалось, что нападающий может вернуться в свой родной клуб – «Бенфику».
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