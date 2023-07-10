Жоау Феликс может вернуться в родной клуб
Португалец интересен «Бенфике», которая его воспитала
23-летний нападающий Жоау Феликс находится в поле зрения лиссабонской «Бенфики».
«Орлы», сообщается, серьезно настроены на то, чтобы арендовать игрока у мадридского «Атлетико». Якобы ситуация с Феликсом находится на личном контроле президента «Бенфики» Руя Кошты.
Жоау Феликс играл за «Бенфику» на протяжении трех лет. В 2019 году мадридский «Атлетико» приобрел форварда за 127 млн евро.
Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Жоау Феликс может стать игроком парижского «ПСЖ».
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