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Испания
10 июля 2023, 01:57 | Обновлено 10 июля 2023, 02:01
27
0

Жоау Феликс может вернуться в родной клуб

Португалец интересен «Бенфике», которая его воспитала

10 июля 2023, 01:57 | Обновлено 10 июля 2023, 02:01
27
0
Жоау Феликс может вернуться в родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

23-летний нападающий Жоау Феликс находится в поле зрения лиссабонской «Бенфики».

«Орлы», сообщается, серьезно настроены на то, чтобы арендовать игрока у мадридского «Атлетико». Якобы ситуация с Феликсом находится на личном контроле президента «Бенфики» Руя Кошты.

Жоау Феликс играл за «Бенфику» на протяжении трех лет. В 2019 году мадридский «Атлетико» приобрел форварда за 127 млн евро.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Жоау Феликс может стать игроком парижского «ПСЖ».

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Жоау Феликс Бенфика Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Record.pt
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