Жоау Феликс может вернуться в родной клуб

23-летний нападающий Жоау Феликс находится в поле зрения лиссабонской «Бенфики».

«Орлы», сообщается, серьезно настроены на то, чтобы арендовать игрока у мадридского «Атлетико». Якобы ситуация с Феликсом находится на личном контроле президента «Бенфики» Руя Кошты.

Жоау Феликс играл за «Бенфику» на протяжении трех лет. В 2019 году мадридский «Атлетико» приобрел форварда за 127 млн евро.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Жоау Феликс может стать игроком парижского «ПСЖ».