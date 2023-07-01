Луис Энрике присмотрел для ПСЖ звездного нападающего

Вероятный новый главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике намерен получить в ряды команды португальского нападающего Жоау Феликса.

Сообщается, что испанец якобы уже контактировал с 23-летним форвардом и озвучил ему свои планы.

Отмечается, что у агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Жоау Феликс с 2019 года является игроком мадридского «Атлетико». Во второй половине предыдущего сезона нападающий играл за «Челси» на правах аренды.

Ранее стало известно, что «пенсионеры» удерживать у себя Жоау Феликса не будут.