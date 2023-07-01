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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 13:43 | Обновлено 01 июля 2023, 13:54
848
2

Луис Энрике присмотрел для ПСЖ звездного нападающего

Парижане могут пригласить к себе Жоау Феликса

01 июля 2023, 13:43 | Обновлено 01 июля 2023, 13:54
848
2
Луис Энрике присмотрел для ПСЖ звездного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Вероятный новый главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике намерен получить в ряды команды португальского нападающего Жоау Феликса.

Сообщается, что испанец якобы уже контактировал с 23-летним форвардом и озвучил ему свои планы.

Отмечается, что у агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Жоау Феликс с 2019 года является игроком мадридского «Атлетико». Во второй половине предыдущего сезона нападающий играл за «Челси» на правах аренды.

Ранее стало известно, что «пенсионеры» удерживать у себя Жоау Феликса не будут.

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Жоау Феликс ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 Луис Энрике
Источник Relevo
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Комментарии 2
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Cruyff
Не бачив там зірковості, взагалі
Спорт.юа, поверніть класичні смайли. 
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+1
Gargantua
вот это находка )
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0
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