Луис Энрике присмотрел для ПСЖ звездного нападающего
Парижане могут пригласить к себе Жоау Феликса
Вероятный новый главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике намерен получить в ряды команды португальского нападающего Жоау Феликса.
Сообщается, что испанец якобы уже контактировал с 23-летним форвардом и озвучил ему свои планы.
Отмечается, что у агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.
Жоау Феликс с 2019 года является игроком мадридского «Атлетико». Во второй половине предыдущего сезона нападающий играл за «Челси» на правах аренды.
Ранее стало известно, что «пенсионеры» удерживать у себя Жоау Феликса не будут.
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