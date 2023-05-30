Португальский форвард Жоау Феликс не останется в «Челси» летом, после того как истечет срок его аренды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, португалец оказался не нужен новому главного тренеру «Челси» Маурисио Почеттино. «Атлетико» был готов отдать Феликса в еще одну аренду, но «Челси» не заинтересован.

Жоау Феликс перешел в аренду в «Челси» в январе. На счету 23-летнего португальца 4 гола в 20 матчах во всех турнирах.