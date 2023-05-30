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  4. Жоау Феликс не останется в Челси
Англия
30 мая 2023, 15:42 |
1129
1

Жоау Феликс не останется в Челси

Португалец не нужен Маурисио Почеттино

30 мая 2023, 15:42 |
1129
1
Жоау Феликс не останется в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский форвард Жоау Феликс не останется в «Челси» летом, после того как истечет срок его аренды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, португалец оказался не нужен новому главного тренеру «Челси» Маурисио Почеттино. «Атлетико» был готов отдать Феликса в еще одну аренду, но «Челси» не заинтересован.

Жоау Феликс перешел в аренду в «Челси» в январе. На счету 23-летнего португальца 4 гола в 20 матчах во всех турнирах.

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Жоау Феликс Челси Атлетико Мадрид Маурисио Почеттино Фабрицио Романо аренда игрока
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Gargantua
и это правильно.
он вообще не  забивной. в плане активности конечно хорош, но этого маловато
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