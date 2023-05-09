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Англия
09 мая 2023, 16:42 | Обновлено 09 мая 2023, 16:43
189
0

Атлетико Мадрид готов снова отдать Феликса в аренду

Переговоры с «Челси» продолжаются

09 мая 2023, 16:42 | Обновлено 09 мая 2023, 16:43
189
0
Атлетико Мадрид готов снова отдать Феликса в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Челси» и «Атлетико» Мадрид продолжают переговоры по поводу будущего Жоау Феликса, срок аренды которого истекает в конце сезона. Испанский клуб не собирается снижать свои требования.

«Атлетико» требует за выкуп Жоау Феликса 88 миллионов фунтов. «Челси» хочет включить в сделку своих игроков – Марка Кукурелью и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Также «Матрасники» готовы отдать Феликса в еще одну, годичную аренду, но требует за него 16 миллионов фунтов. За нынешнюю полугодичную аренду «Челси» заплатил 10 миллионов фунтов.

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Челси Атлетико Мадрид Жоау Феликс трансферы аренда игрока
Источник Evening Standard
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