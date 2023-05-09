Атлетико Мадрид готов снова отдать Феликса в аренду
Переговоры с «Челси» продолжаются
«Челси» и «Атлетико» Мадрид продолжают переговоры по поводу будущего Жоау Феликса, срок аренды которого истекает в конце сезона. Испанский клуб не собирается снижать свои требования.
«Атлетико» требует за выкуп Жоау Феликса 88 миллионов фунтов. «Челси» хочет включить в сделку своих игроков – Марка Кукурелью и Пьера-Эмерика Обамеянга.
Также «Матрасники» готовы отдать Феликса в еще одну, годичную аренду, но требует за него 16 миллионов фунтов. За нынешнюю полугодичную аренду «Челси» заплатил 10 миллионов фунтов.
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