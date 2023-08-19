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WTA
19 августа 2023, 09:02 | Обновлено 19 августа 2023, 09:08
415
0

Свентек идет за титулом. Определены полуфиналистки турнира в Цинциннати

Ига обыграла Вондроушову, чешское дерби закончилось после 3 геймов, вылет Жабер

19 августа 2023, 09:02 | Обновлено 19 августа 2023, 09:08
415
0
Свентек идет за титулом. Определены полуфиналистки турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 19 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах обыграла чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову.

Далее полька сыграет против Кори Гауфф, которая выбила Жасмин Паолини.

Полуфиналистками в нижней части сетки стали Каролина Мухова и Арина Соболенко. Чешка на отказе прошла свою соотечественницу Маркету Боузкову, а теннисистка из рб обыграла Онс Жабер.

WTA 1000 Цинциннати. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Маркета Вондроушова [10] – 7:6 (7:3), 6:1
Жасмин Паолини – Кори Гауфф [7] – 3:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Мария Боузкова – 3:0, RET., Боузкова
Онс Жабер [5] – Арина Соболенко [2] – 5:7, 3:6

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Кори Гауфф [7]
Каролина Мухова – Арина Соболенко [2]

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WTA Цинциннати Арина Соболенко Маркета Вондроушова Кори Гауфф Мария Боузкова Каролина Мухова Ига Свёнтек Онс Жабер Жасмин Паолини
Источник Sport.ua
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