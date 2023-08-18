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  4. Канселу в ближайшее время перейдет в Барселону
Испания
18 августа 2023, 21:00 |
398
0

Канселу в ближайшее время перейдет в Барселону

Переговоры по аренде Жоау Канселу у «Манчестер Сити» вышли на завершующую стадию

18 августа 2023, 21:00 |
398
0
Канселу в ближайшее время перейдет в Барселону
Twitter (Фабрицио Романо). Жоау Канселу

«Барселона» в ближайшее время завершит аренду защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами вышли на заключительную стадию. «Барселона» и «Манчестер Сити» еще не достигли согласия по поводу выплаты зарплаты Канселу и стоимости аренды, однако сделка будет включать в себя право выкупа футболиста.

В прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити» Жоау Канселу сыграл 30 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

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Источник Фабрицио Романо
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