Канселу в ближайшее время перейдет в Барселону

«Барселона» в ближайшее время завершит аренду защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами вышли на заключительную стадию. «Барселона» и «Манчестер Сити» еще не достигли согласия по поводу выплаты зарплаты Канселу и стоимости аренды, однако сделка будет включать в себя право выкупа футболиста.

В прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити» Жоау Канселу сыграл 30 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

João Cancelo to Barça, matter of time. Negotiations are advanced with City — no agreement yet on salary coverage & loan fee but getting closer. 🔵🔴⏳



João wants Barça, not negotiating with any other club.



Deal will include buy option clause not mandatory.



