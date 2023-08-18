Канселу в ближайшее время перейдет в Барселону
Переговоры по аренде Жоау Канселу у «Манчестер Сити» вышли на завершующую стадию
«Барселона» в ближайшее время завершит аренду защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает Фабрицио Романо.
Переговоры между клубами вышли на заключительную стадию. «Барселона» и «Манчестер Сити» еще не достигли согласия по поводу выплаты зарплаты Канселу и стоимости аренды, однако сделка будет включать в себя право выкупа футболиста.
В прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити» Жоау Канселу сыграл 30 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.
João Cancelo to Barça, matter of time. Negotiations are advanced with City — no agreement yet on salary coverage & loan fee but getting closer. 🔵🔴⏳— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023
João wants Barça, not negotiating with any other club.
Deal will include buy option clause not mandatory.
Talks ongoing. pic.twitter.com/jQnuZK4VGx
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