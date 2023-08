Барселона согласовала контракт с Канселу

«Барселона» согласовала условия личного контракта с защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Теперь каталонцам еще необходимо договориться с «Манчестер Сити» по сумме трансфера. Для этого «Барселона» собирается инвестировать средства от продажи Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Главный тренер «Барселоны» Хави хотел видеть Канселу в своей команде еще в январе, однако тогда португалец отправился в аренду в «Баварию».

Joao Cancelo has agreed personal terms with Barça, he wants the move... and Xavi wants him since January as priority target. Talks now ongoing with Manchester City over deal structure 🔵🔴🇵🇹



Barça plan revealed on Sunday: use part of Dembélé budget to try again for Cancelo. pic.twitter.com/3L2q2T6nuF