У Рэшфорда появился вариант продолжения карьеры. Его зовет экс-тренер МЮ
Маркус Рэшфорд может сменить клубную прописку
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо хочет подписать Маркуса Решфорда, который перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» после прихода Рубена Аморима.
По информации издания TEAMtalk, бывший наставник Манчестер Юнайтед готов приютить Рашфорда (пусть даже временно). Уже в январе португалец будет ждать Маркуса в Фенербахче.
Отмечается, что руководство «красных дьяволов» оценивает своего питомца в 50-60 млн фунтов, что почти делает невозможным полноценный трансфер к чемпионату Турции.
В нынешнем сезоне Маркус отличился 7 голами и 3 ассистами в 23 матчах за клуб.
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