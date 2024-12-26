У Рэшфорда появился вариант продолжения карьеры. Его зовет экс-тренер МЮ

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо хочет подписать Маркуса Решфорда, который перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» после прихода Рубена Аморима.

По информации издания TEAMtalk, бывший наставник Манчестер Юнайтед готов приютить Рашфорда (пусть даже временно). Уже в январе португалец будет ждать Маркуса в Фенербахче.

Отмечается, что руководство «красных дьяволов» оценивает своего питомца в 50-60 млн фунтов, что почти делает невозможным полноценный трансфер к чемпионату Турции.

В нынешнем сезоне Маркус отличился 7 голами и 3 ассистами в 23 матчах за клуб.