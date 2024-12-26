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  4. У Рэшфорда появился вариант продолжения карьеры. Его зовет экс-тренер МЮ
Англия
26 декабря 2024, 07:52 | Обновлено 26 декабря 2024, 07:54
210
0

У Рэшфорда появился вариант продолжения карьеры. Его зовет экс-тренер МЮ

Маркус Рэшфорд может сменить клубную прописку

26 декабря 2024, 07:52 | Обновлено 26 декабря 2024, 07:54
210
0
У Рэшфорда появился вариант продолжения карьеры. Его зовет экс-тренер МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо хочет подписать Маркуса Решфорда, который перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» после прихода Рубена Аморима.

По информации издания TEAMtalk, бывший наставник Манчестер Юнайтед готов приютить Рашфорда (пусть даже временно). Уже в январе португалец будет ждать Маркуса в Фенербахче.

Отмечается, что руководство «красных дьяволов» оценивает своего питомца в 50-60 млн фунтов, что почти делает невозможным полноценный трансфер к чемпионату Турции.

В нынешнем сезоне Маркус отличился 7 голами и 3 ассистами в 23 матчах за клуб.

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Маркус Рэшфорд Жозе Моуриньо Фенербахче Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Турции по футболу трансферы АПЛ трансферы
Олег Вахоцкий Источник: TeamTalk
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