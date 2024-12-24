«Ситуация сложная». Аморим высказался о будущем Рэшфорда в Ман Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил свое мнение по поводу звезды «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда, который перестал попадать в заявку команды.

«Ситуация сложная. Я понимаю, что вокруг таких игроков много людей, принимающих решение за него. Я всегда готов помочь Маркусу, как и другим игрокам. Я должен делать так, как имею.

Это люди решили дать такое интервью, не только Маркус. Я могу это понять. Как тренер я сосредоточен на выступлениях футболиста и его тренировках. С остальными мне и клубу лучше разбираться тогда, когда придет время. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы Маркус добавил, что нам нужен такой талантливый парень. Сейчас я забываю об интервью и смотрю на поле», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне Маркус отличился 7 голами и 3 ассистами в 23 матчах за клуб.