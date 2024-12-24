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  4. «Ситуация сложная». Аморим высказался о будущем Рэшфорда в Ман Юнайтед
Англия
24 декабря 2024, 10:32 |
465
1

«Ситуация сложная». Аморим высказался о будущем Рэшфорда в Ман Юнайтед

Специалист заявил, что готов поддержать английского форварда

24 декабря 2024, 10:32 |
465
1
«Ситуация сложная». Аморим высказался о будущем Рэшфорда в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил свое мнение по поводу звезды «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда, который перестал попадать в заявку команды.

«Ситуация сложная. Я понимаю, что вокруг таких игроков много людей, принимающих решение за него. Я всегда готов помочь Маркусу, как и другим игрокам. Я должен делать так, как имею.

Это люди решили дать такое интервью, не только Маркус. Я могу это понять. Как тренер я сосредоточен на выступлениях футболиста и его тренировках. С остальными мне и клубу лучше разбираться тогда, когда придет время. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы Маркус добавил, что нам нужен такой талантливый парень. Сейчас я забываю об интервью и смотрю на поле», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне Маркус отличился 7 голами и 3 ассистами в 23 матчах за клуб.

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Рубен Аморим Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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Strontium
Парень с 7 лет в системе МЮ. Член ордена Британской империи. Так что можно и перетерпеть его спад.
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