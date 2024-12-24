Из-за допинга Мудрика? Челси хочет оформить трансфер звезды Ман Юнайтед

Руководство лондонского «Челси» планирует оформить полноценный трансфер английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, ныне выступающего за «синих» на правах аренды.

По информации Фабрицио Романо, полноценный выкуп контракта Санчо обойдется им в 25 миллионов фунтов. «Челси» считает, что Джейдон действительно стоит больше, поэтому с радостью выплатят эту сумму.

Сообщается, что Санчо очень доволен главным тренером Энцо Мареской и своим игровым временем. Он также имеет очень хорошие отношения с одноклубниками и хорошо показывает себя на тренировках.

Джейдон конкурировал за позицию у «Челси» с украинским вингером Михаилом Мудриком, в организме которого нашли допинг. Сейчас Михаил отстранен от футбола. В нынешнем сезоне Санчо забил 2 гола и отдал 5 ассистов.