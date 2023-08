ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал Уорд-Прауза

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании 28-летнего капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауза.

Сумма трансфера составляет 30 миллионов фунтов стерлингов, контракт подписан на 4 года.

Английский полузащитник отыграл 410 матчей за «святых», став настоящей легендой клуба. Он забил 55 голов и отдал 54 ассиста. Также выступлениями за «Саутгемптон» Джеймс заслужил вызов в сборную Англии, в составе которой за последние 6 лет отыграл 11 матчей и даже дважды забил.

Надо напомнить, что Уорд-Праузу осталось забить всего 1 гол со штрафного в АПЛ, чтобы сравниться по этому показателю с легендарным Дэвидом Бекхэмом, которому принадлежит рекорд высшего английского дивизиона – 18 голов со штрафных.

We are delighted to announce the signing of England international James Ward-Prowse 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿