Футболист с украинскими корнями Макс Килман продлил контракт с Вулвз

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман продлил контракт с Волками до 2028 года.

Ранее английский футболист украинского происхождения был назначен капитаном команды АПЛ.

В минувшем сезоне 26-летний Килмен провел 41 матч за «Вулвз». Всего в его активе 107 матчей и 1 гол.

Существуют планы по привлечению Килмана в сборную Украины, но этому мешает то, что Макс ранее играл за сборную Англии по футзалу.

