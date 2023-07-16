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Сборная УКРАИНЫ
16 июля 2023, 21:20 | Обновлено 16 июля 2023, 21:42
1176
1

Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»

Главный тренер сине-желтой команды прокомментировал информацию

16 июля 2023, 21:20 | Обновлено 16 июля 2023, 21:42
1176
1
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Килман

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал информацию о возможном выступлении за национальную сборную Украины английский защитника «Вулверхэмптона» Макса Килмана:

‒ Сергей Станиславович, Макс Килман рассматривается сборной Украины?

‒ Да, Килман ‒ это кандидат [в сборную Украины по футболу]. Но у нас в сборной много достойных кандидатов на позицию центрального защитника.

‒ Насколько реально Килмана натурализовать для Украины?

‒ Я не юрист, и не могу оценить, как скоро у него будет возможность играть за команду.

‒ Килман говорил, что бывший тренер сборной Андрей Шевченко пытался оформить его гражданство.

‒ Очень хорошо, если Шевченко этим занимается.

‒ Макс вписался бы в нашу сборную команду?

‒ У нас много сильных кандидатов, некоторые из них уже сейчас хорошо играют в Европе. Никто из тренеров не откажется от хорошего игрока. Про Килмана давайте поговорим после того, как он получит гражданство. Он выступал за английскую сборную по мини-футболу.

‒ А вы принимаете участие в этом вопросе?

‒ Нет, Килмана я начну рассматривать не раньше, чем он получит украинское футбольное гражданство. Возможно, в УАФ знают, как двигается этот вопрос.

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Источник: в УАФ планируют попытаться заиграть Килмана за сборную Украины
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Макс Килман Сергей Ребров сборная Украины по футболу Вулверхэмптон натурализация смена гражданства
Источник FanDay
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name_footbol
Так уже прошло законных 5 лет...Его можно легко в сборную приглашать
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