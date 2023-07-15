Источник: в УАФ планируют попытаться заиграть Килмана за сборную Украины
Защитник «Вулверхэмптона» имеет украинские корни
Футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке сообщил, что в УАФ планируют попытаться заиграть за сборную Украины защитника «Вулверхэмптона» Макса Килмана, у которого есть украинские корни.
«Сейчас в УАФ и комитете сборных снова вернулись к этой теме. Я думаю, что тренерский штаб даже немного будет изучать футболиста. Кроме того, наши функционеры будут обращаться в инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже недоступен.
Недавно была информация, что «Наполи» предлагал 35 млн евро за Килмана. Если не последний клуб Серии А предлагает столько, значит игрок того стоит».
Ситуация усложняется тем, что Макс Килман был заигран за футзальную сборную Англии (25 матчей с 2015 по 2018 годы).
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