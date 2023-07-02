Наполи предложил Вулверхэмптону 35 млн евро за этнического украинца Килмана
Но англичане ответили отказом
Чемпион Италии «Наполи» сделал предложение «Вулверхэмптону» о покупке 26-летнего центрального защитника Макса Килмана.
За англичанина украинского происхождения неаполитанцы были готовы заплатить 35 миллионов евро, однако эта сумма не устроила «волков».
«Вулверхэмптон» готов продать Килмана не дешевле чем за 40 миллионов евро.
Сам Килман не оказывает давления на свой клуб, и готов продолжить карьеру в стане «волков», если трансфер в «Наполи» сорвется окончательно.
Отмечается, что «Наполи» рассматривает Килмана как потенциальную замену для Ким Мин Джэ, который может вскоре перейти в «Баварию».
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