Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи предложил Вулверхэмптону 35 млн евро за этнического украинца Килмана
Англия
02 июля 2023, 21:50 |
822
0

Наполи предложил Вулверхэмптону 35 млн евро за этнического украинца Килмана

Но англичане ответили отказом

02 июля 2023, 21:50 |
822
0
Наполи предложил Вулверхэмптону 35 млн евро за этнического украинца Килмана
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Килман

Чемпион Италии «Наполи» сделал предложение «Вулверхэмптону» о покупке 26-летнего центрального защитника Макса Килмана.

За англичанина украинского происхождения неаполитанцы были готовы заплатить 35 миллионов евро, однако эта сумма не устроила «волков».

«Вулверхэмптон» готов продать Килмана не дешевле чем за 40 миллионов евро.

Сам Килман не оказывает давления на свой клуб, и готов продолжить карьеру в стане «волков», если трансфер в «Наполи» сорвется окончательно.

Отмечается, что «Наполи» рассматривает Килмана как потенциальную замену для Ким Мин Джэ, который может вскоре перейти в «Баварию».

По теме:
Источник: Александрия рассматривает воспитанника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал полузащитника, который покинул Кривбасс
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Макс Килман Наполи Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы
Источник The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Футбол | 01 июля 2023, 22:46 6
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе

Вопрос о трансфере Ибрагима Каргбо в химки пока не решен

Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Водные виды | 02 июля 2023, 17:20 9
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе

Украинка победила на Европейских играх в дисциплине байдарка-кросс

Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Футбол | 02.07.2023, 14:10
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Футбол | 02.07.2023, 10:59
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Футбол | 02.07.2023, 20:59
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
01.07.2023, 21:07 13
Футбол
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
01.07.2023, 14:42
Бокс
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
01.07.2023, 23:59 5
Другие виды
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 35
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
01.07.2023, 23:20 8
Бокс
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
01.07.2023, 09:44 22
Футбол
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
01.07.2023, 04:30 6
Теннис
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
30.06.2023, 18:10 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем