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Брентфорд
13.08.2023 16:00 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
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Англия
13 августа 2023, 18:23 | Обновлено 13 августа 2023, 18:26
166
0

АПЛ. Тоттенхэм начал сезон с ничьей с Брентфордом

Украинец Ярмолюк остался в запасе

13 августа 2023, 18:23 | Обновлено 13 августа 2023, 18:26
166
0
АПЛ. Тоттенхэм начал сезон с ничьей с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок стартового тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Игра закончилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче на 11 минуте забил защитник «шпор» Кристиан Ромеро, но на 26 минуте Мбемо сравнял счет, реализовав пенальти.

Через десять минут Висса вывел «пчел» вперед, но в конце первого тайма, в компенсированное время, Эмерсон забил второй гол «Тоттенгема», сделав счет 2:2.

Во втором тайме команды не забили. Отметим, что эта игра была первой для «Тоттенгема» без недавно перешедшего в «Баварию» Гарри Кейна.

Украинец Егор Ярмолюк всю игру провел в запасе «Брентфорда» и на поле не появился.

13 августа. Английская Премьер-лига. 1 тур.

«Брентфорд» – «Тоттенхэм» – 2:2.

Голы: Мбемо, 26, пен, Висса, 36 – Ромеро, 11, Эмерсон, 45+4.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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