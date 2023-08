Состоялся поединок стартового тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Игра закончилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче на 11 минуте забил защитник «шпор» Кристиан Ромеро, но на 26 минуте Мбемо сравнял счет, реализовав пенальти.

Через десять минут Висса вывел «пчел» вперед, но в конце первого тайма, в компенсированное время, Эмерсон забил второй гол «Тоттенгема», сделав счет 2:2.

Во втором тайме команды не забили. Отметим, что эта игра была первой для «Тоттенгема» без недавно перешедшего в «Баварию» Гарри Кейна.

Украинец Егор Ярмолюк всю игру провел в запасе «Брентфорда» и на поле не появился.

13 августа. Английская Премьер-лига. 1 тур.

«Брентфорд» – «Тоттенхэм» – 2:2.

Голы: Мбемо, 26, пен, Висса, 36 – Ромеро, 11, Эмерсон, 45+4.

