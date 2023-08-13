АПЛ. Тоттенхэм начал сезон с ничьей с Брентфордом
Украинец Ярмолюк остался в запасе
Состоялся поединок стартового тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Игра закончилась со счётом 2:2.
Первый гол в матче на 11 минуте забил защитник «шпор» Кристиан Ромеро, но на 26 минуте Мбемо сравнял счет, реализовав пенальти.
Через десять минут Висса вывел «пчел» вперед, но в конце первого тайма, в компенсированное время, Эмерсон забил второй гол «Тоттенгема», сделав счет 2:2.
Во втором тайме команды не забили. Отметим, что эта игра была первой для «Тоттенгема» без недавно перешедшего в «Баварию» Гарри Кейна.
Украинец Егор Ярмолюк всю игру провел в запасе «Брентфорда» и на поле не появился.
13 августа. Английская Премьер-лига. 1 тур.
«Брентфорд» – «Тоттенхэм» – 2:2.
Голы: Мбемо, 26, пен, Висса, 36 – Ромеро, 11, Эмерсон, 45+4.
The points are shared in West London 🤝 pic.twitter.com/BxzNhP0ZcD— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2023
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