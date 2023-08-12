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Германия
12 августа 2023, 11:13 | Обновлено 12 августа 2023, 11:20
273
1

ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии

Контракт форварда с мюнхенской командой рассчитан до 2027 года

12 августа 2023, 11:13 | Обновлено 12 августа 2023, 11:20
273
1
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
ФК Бавария. Гарри Кейн

30-летний английский форвард Гарри Кейн официально стал игроком мюнхенской «Баварии».

Нападающий покинул английский клуб «Тоттенхэм». Контракт с «Баварией» рассчитан до 2027 года.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 100 млн евро + 20 млн в качестве бонусов.

В «Баварии» Кейн будет выступать под 9-м номером.

11 августа «Тоттенхэм» и «Бавария» договорились о переходе игрока. Кейн попытался вылететь в Мюнхен на медицинский осмотр, однако руководство «шпор» отменило разрешение на перелет. Тем не менее, Гарри все-таки прибыл в Германию вчера и прошел все необходимые медицинские обследования.

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», цвета которого он защищает с 2011 года. В предыдущем сезоне Гарри провел за «шпор» в чемпионате Англии 38 матчей, забил 30 голов, сделал три ассиста.

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Источник ФК Бавария
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Samuel
Я як вболівальник Баварії, заявляю що це хороший трансфер))
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