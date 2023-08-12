ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Контракт форварда с мюнхенской командой рассчитан до 2027 года
30-летний английский форвард Гарри Кейн официально стал игроком мюнхенской «Баварии».
Нападающий покинул английский клуб «Тоттенхэм». Контракт с «Баварией» рассчитан до 2027 года.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 100 млн евро + 20 млн в качестве бонусов.
В «Баварии» Кейн будет выступать под 9-м номером.
11 августа «Тоттенхэм» и «Бавария» договорились о переходе игрока. Кейн попытался вылететь в Мюнхен на медицинский осмотр, однако руководство «шпор» отменило разрешение на перелет. Тем не менее, Гарри все-таки прибыл в Германию вчера и прошел все необходимые медицинские обследования.
Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», цвета которого он защищает с 2011 года. В предыдущем сезоне Гарри провел за «шпор» в чемпионате Англии 38 матчей, забил 30 голов, сделал три ассиста.
🎬 Action! FC Bayern proudly presents 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx— FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023
🤝 @HKane ist #FCBayern-Spieler! 🔴⚪ #ServusHarry— FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023
Zur Meldung: https://t.co/YF4StwsNUV pic.twitter.com/e32HgrRdpY
✨ Unsere neue Nummer 9️⃣. 🔴⚪ #ServusHarry pic.twitter.com/P0LUK5dxeY— FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023
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