ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии

30-летний английский форвард Гарри Кейн официально стал игроком мюнхенской «Баварии».

Нападающий покинул английский клуб «Тоттенхэм». Контракт с «Баварией» рассчитан до 2027 года.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 100 млн евро + 20 млн в качестве бонусов.

В «Баварии» Кейн будет выступать под 9-м номером.

11 августа «Тоттенхэм» и «Бавария» договорились о переходе игрока. Кейн попытался вылететь в Мюнхен на медицинский осмотр, однако руководство «шпор» отменило разрешение на перелет. Тем не менее, Гарри все-таки прибыл в Германию вчера и прошел все необходимые медицинские обследования.

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», цвета которого он защищает с 2011 года. В предыдущем сезоне Гарри провел за «шпор» в чемпионате Англии 38 матчей, забил 30 голов, сделал три ассиста.

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