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Англия
11 августа 2023, 22:37 | Обновлено 11 августа 2023, 22:45
759
0

Гарри Кейн прилетел в Германию

Форвард может дебютировать за Баварию уже завтра

11 августа 2023, 22:37 | Обновлено 11 августа 2023, 22:45
759
0
Гарри Кейн прилетел в Германию
Transfermarkt. Гарри Кейн

30-летний форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн наконец-то прибыл в Мюнхен, несмотря на все сложности трансфера. Сейчас всё уже позади, клубы договорились между собой, решение англичанина тоже окончательное – он хочет играть за «Баварию».

Форвард уже прошёл первую часть медосмотра, сообщает Флориан Плеттенберг. Трансфер надеются оформить очень быстро. Если все пойдет по плану, то Гарри Кейн сможет поучаствовать в матче «Баварии» уже завтра – в игре за Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига».

Игра за Суперкубок – отличная возможность завоевать первый в карьере командный трофей для Гарри, ведь мюнхенская «Бавария» выиграла 6 из последних 7 розыгрышей трофея.

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Гарри Кейн Тоттенхэм Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Источник Twitter
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