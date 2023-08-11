Гарри Кейн прилетел в Германию
Форвард может дебютировать за Баварию уже завтра
30-летний форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн наконец-то прибыл в Мюнхен, несмотря на все сложности трансфера. Сейчас всё уже позади, клубы договорились между собой, решение англичанина тоже окончательное – он хочет играть за «Баварию».
Форвард уже прошёл первую часть медосмотра, сообщает Флориан Плеттенберг. Трансфер надеются оформить очень быстро. Если все пойдет по плану, то Гарри Кейн сможет поучаствовать в матче «Баварии» уже завтра – в игре за Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига».
Игра за Суперкубок – отличная возможность завоевать первый в карьере командный трофей для Гарри, ведь мюнхенская «Бавария» выиграла 6 из последних 7 розыгрышей трофея.
ℹ️ @HKane, first part of his medical is done ✅ 🏥— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 11, 2023
✔️ #Kane is set to get the No. 9️⃣
🎥: @hannessude | @SkySportDE 🏴 pic.twitter.com/lfraTt5308
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