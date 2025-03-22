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  4. ЛЕОНЕНКО – о звезде сборной Украины: «Зачем его вообще вспоминать?»
Лига наций
22 марта 2025, 01:01 |
448
1

ЛЕОНЕНКО – о звезде сборной Украины: «Зачем его вообще вспоминать?»

Экс-игрок «Динамо» – об отсутствии Михаила в составе «сине-желтых»

22 марта 2025, 01:01 |
448
1
ЛЕОНЕНКО – о звезде сборной Украины: «Зачем его вообще вспоминать?»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко после матча сборной Украины против национальной команды Бельгии (3:1) высказался о Михаиле Мудрике, который пропускал матч из-за допингового скандала.

– Мудрика с его скоростью сильно не хватало на левом фланге?

– В первом тайме мяч контролировал «бельгийский шоколад», поэтому Мудрик бегал бы назад так же, как и Яремчук. Контратак было не особо много. Зачем вообще Мудрика вспоминать? Пусть сначала разберется со своими допингами.

Ранее Леоненко критически оценил игру Зинченко в матче против Бельгии.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Михаил Мудрик
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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