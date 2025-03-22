ЛЕОНЕНКО – о звезде сборной Украины: «Зачем его вообще вспоминать?»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко после матча сборной Украины против национальной команды Бельгии (3:1) высказался о Михаиле Мудрике, который пропускал матч из-за допингового скандала.

– Мудрика с его скоростью сильно не хватало на левом фланге?

– В первом тайме мяч контролировал «бельгийский шоколад», поэтому Мудрик бегал бы назад так же, как и Яремчук. Контратак было не особо много. Зачем вообще Мудрика вспоминать? Пусть сначала разберется со своими допингами.

Ранее Леоненко критически оценил игру Зинченко в матче против Бельгии.