ЛЕОНЕНКО – о звезде сборной Украины: «Зачем его вообще вспоминать?»
Экс-игрок «Динамо» – об отсутствии Михаила в составе «сине-желтых»
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко после матча сборной Украины против национальной команды Бельгии (3:1) высказался о Михаиле Мудрике, который пропускал матч из-за допингового скандала.
– Мудрика с его скоростью сильно не хватало на левом фланге?
– В первом тайме мяч контролировал «бельгийский шоколад», поэтому Мудрик бегал бы назад так же, как и Яремчук. Контратак было не особо много. Зачем вообще Мудрика вспоминать? Пусть сначала разберется со своими допингами.
Ранее Леоненко критически оценил игру Зинченко в матче против Бельгии.
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