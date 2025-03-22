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  4. Милевский отреагировал на гол Ваната в ворота сборной Бельгии
Лига наций
22 марта 2025, 00:42 |
547
3

Милевский отреагировал на гол Ваната в ворота сборной Бельгии

Владислав забил гол за сборную Украины

22 марта 2025, 00:42 |
547
3
Милевский отреагировал на гол Ваната в ворота сборной Бельгии
Instagram. Артем Милевский

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

Вывел украинцев вперед в этом матче Владислав Ванат, который забил на 73-й минуте. На гол Ваната отреагировал бывший нападающий «сине-желтых» Артем Милевский.

«Ванат в пустые ворота забил и уже начали все говорить, что он звезда, герой. Но это конечно все хорошо, это классно. Сборная порадовала, как никогда», – сказал Артем.

Ответный матч украинцы сыграют против бельгийцев 23 марта.

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Артем Милевский Владислав Ванат сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Saar
Не дає спокою Мілі анекдот Ваната про нього 
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+2
Falko
Тьомо, а ти забивав бельгійцям? От, спочатку забий, а тоді розповідатимеш ))
P.S. "в порожні ворота"? Ще ніхто так Куртуа не опускав ;)
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+1
apepa
Милевский не забивал в пустые ворота??
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-1
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