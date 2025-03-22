Милевский отреагировал на гол Ваната в ворота сборной Бельгии

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

Вывел украинцев вперед в этом матче Владислав Ванат, который забил на 73-й минуте. На гол Ваната отреагировал бывший нападающий «сине-желтых» Артем Милевский.

«Ванат в пустые ворота забил и уже начали все говорить, что он звезда, герой. Но это конечно все хорошо, это классно. Сборная порадовала, как никогда», – сказал Артем.

Ответный матч украинцы сыграют против бельгийцев 23 марта.

