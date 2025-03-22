ФОТО. Футболиста посадили в тюрьму из-за тату. Есть связь с Реалом

Фанатская татуировка привела к аресту венесуэльского футболиста Херсе Рейеса Барриоса.

Венесуэльский футболист и тренер подвергся преследованию за участие в протестах против президента Николаса Мадуро. Из-за этого он покинул страну и пытался получить убежище в США.

На границе в Сан-Диего его задержали, заподозрив в связях с преступной группировкой Tren de Aragua. Основанием стало татуировка мяча с короной и надписью Dios, а также фото в соцсетях, где он якобы показывает жесты банды.

Адвокат Линетт Тобин доказала, что татуировка вдохновлена любовью Барриоса к «Реалу», а жесты означают «Я люблю тебя». Венесуэльская полиция подтвердила его футбольную карьеру и непричастность к банде.

Футболиста освободили из тюрьмы в Калифорнии, но затем перевели в Техас, после чего связь с ним пропала. 15 марта его депортировали в Сальвадор без суда, воспользовавшись старинным Законом о чужеземных врагах. Его текущее местонахождение и состояние неизвестны.