ФОТО. Футболиста посадили в тюрьму из-за тату. Есть связь с Реалом
Херсе Рейес Барриос в следующий раз хорошо подумает перед тем, как сделать татуировка
Фанатская татуировка привела к аресту венесуэльского футболиста Херсе Рейеса Барриоса.
Венесуэльский футболист и тренер подвергся преследованию за участие в протестах против президента Николаса Мадуро. Из-за этого он покинул страну и пытался получить убежище в США.
На границе в Сан-Диего его задержали, заподозрив в связях с преступной группировкой Tren de Aragua. Основанием стало татуировка мяча с короной и надписью Dios, а также фото в соцсетях, где он якобы показывает жесты банды.
Адвокат Линетт Тобин доказала, что татуировка вдохновлена любовью Барриоса к «Реалу», а жесты означают «Я люблю тебя». Венесуэльская полиция подтвердила его футбольную карьеру и непричастность к банде.
Футболиста освободили из тюрьмы в Калифорнии, но затем перевели в Техас, после чего связь с ним пропала. 15 марта его депортировали в Сальвадор без суда, воспользовавшись старинным Законом о чужеземных врагах. Его текущее местонахождение и состояние неизвестны.
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