Англия22 марта 2025, 01:20 |
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Челси предложил Реалу 180 миллионов евро. За кого такие деньги?
Лондонцы хотят купить Родриго и Эндрика
22 марта 2025, 01:20 |
247
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Мадридский «Реал» получил большое трансферное предложение из Английской премьер-лиги.
По информации испанских СМИ, лондонский «Челси» поставил себе цель приобрести двух нападающих из «Реала» – бразильцев Эндрика и Родриго. Лондонский клуб предложил за двух бразильцев большую сумму денег – 180 миллионов евро. «Реал» принял во внимание это предложение и рассмотрит его уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Челси» нацелился на трансфер звездного аргентинского хавбека «Челси» Энцо Фернандеса.
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