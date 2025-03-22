Челси предложил Реалу 180 миллионов евро. За кого такие деньги?

Мадридский «Реал» получил большое трансферное предложение из Английской премьер-лиги.

По информации испанских СМИ, лондонский «Челси» поставил себе цель приобрести двух нападающих из «Реала» – бразильцев Эндрика и Родриго. Лондонский клуб предложил за двух бразильцев большую сумму денег – 180 миллионов евро. «Реал» принял во внимание это предложение и рассмотрит его уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Челси» нацелился на трансфер звездного аргентинского хавбека «Челси» Энцо Фернандеса.