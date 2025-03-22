Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси предложил Реалу 180 миллионов евро. За кого такие деньги?
Англия
22 марта 2025, 01:20 |
247
0

Челси предложил Реалу 180 миллионов евро. За кого такие деньги?

Лондонцы хотят купить Родриго и Эндрика

22 марта 2025, 01:20 |
247
0
Челси предложил Реалу 180 миллионов евро. За кого такие деньги?
Defensa Central. Эндрик и Родриго

Мадридский «Реал» получил большое трансферное предложение из Английской премьер-лиги.

По информации испанских СМИ, лондонский «Челси» поставил себе цель приобрести двух нападающих из «Реала» – бразильцев Эндрика и Родриго. Лондонский клуб предложил за двух бразильцев большую сумму денег – 180 миллионов евро. «Реал» принял во внимание это предложение и рассмотрит его уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Челси» нацелился на трансфер звездного аргентинского хавбека «Челси» Энцо Фернандеса.

По теме:
ФОТО. Футболиста посадили в тюрьму из-за тату. Есть связь с Реалом
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Челси Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эндрик Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
Футбол | 21 марта 2025, 10:12 1
«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина

Руди Гарсия высказался о поединке Лиги наций

Флик отказался от одного из лучших нападающих мира
Футбол | 22 марта 2025, 01:58 0
Флик отказался от одного из лучших нападающих мира
Флик отказался от одного из лучших нападающих мира

«Барселона» отказалась от трансфера Виктора Дьекереша

Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Футбол | 21.03.2025, 07:57
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
ФОТО. В Арсенале играет школьник-вундеркинд. Он очень силен в математике
Футбол | 21.03.2025, 22:03
ФОТО. В Арсенале играет школьник-вундеркинд. Он очень силен в математике
ФОТО. В Арсенале играет школьник-вундеркинд. Он очень силен в математике
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Футбол | 21.03.2025, 07:47
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
20.03.2025, 18:42 28
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
20.03.2025, 17:10 1
Бокс
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
21.03.2025, 08:04
Футбол
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 260
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем