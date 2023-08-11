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  4. Кейн свободен: Дэниел Леви дал разрешение на вылет в Мюнхен
Англия
11 августа 2023, 18:29 |
213
1

Кейн свободен: Дэниел Леви дал разрешение на вылет в Мюнхен

Гарри Кейн наконец-то может вылететь в Германию для прохождения медосмотра

11 августа 2023, 18:29 |
213
1
Кейн свободен: Дэниел Леви дал разрешение на вылет в Мюнхен
Sky Sports. Гарри Кейн

Трансфер английского нападающего «Тоттенгема» Гарри Кейна в «Баварию» может состояться уже в ближайшие дни. Он наконец-то получил разрешение на вылет в Германию, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее президент клуба Дэниел Леви согласовал все детали с «Баварией» и дал зеленый свет Кейну, но в последний момент заблокировал трансфер нападающего для уточнения некоторых условий перехода, из-за чего лучшему бомбардиру в истории сборной Англии пришлось сидеть в машине у аэропорта и ждать решения президента «шпор».

В прошлом сезоне 30-летний Гарри Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 5 ассистов.

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Гарри Кейн Дэниел Леви Тоттенхэм Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Источник Sky Germany
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Комментарии 1
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pol-55
Жаль, а міг бути найкращим не тільки в збірній ,а взагалі в цілій Англії на десятиліття,а так примарне ЛЧ, яких з цим титулом сотні, котрих ніхто й не пам*ятає.
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