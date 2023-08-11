Кейн свободен: Дэниел Леви дал разрешение на вылет в Мюнхен
Гарри Кейн наконец-то может вылететь в Германию для прохождения медосмотра
Трансфер английского нападающего «Тоттенгема» Гарри Кейна в «Баварию» может состояться уже в ближайшие дни. Он наконец-то получил разрешение на вылет в Германию, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Ранее президент клуба Дэниел Леви согласовал все детали с «Баварией» и дал зеленый свет Кейну, но в последний момент заблокировал трансфер нападающего для уточнения некоторых условий перехода, из-за чего лучшему бомбардиру в истории сборной Англии пришлось сидеть в машине у аэропорта и ждать решения президента «шпор».
В прошлом сезоне 30-летний Гарри Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 5 ассистов.
❗️News #Kane: Understand there’s definitely the 🟢 light as @HKane is on his way to Munich NOW. 🛫— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 11, 2023
➡️ Medical today
➡️ Contract until 2027.
Kane is coming! @SkySportDE 🏴 pic.twitter.com/PtjS2cu2FB
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