Кейн ждет в машине разрешение улететь. Тоттенхэм не пускает игрока в Мюнхен

30-летний английский форвард Гарри Кейн не может вылететь из Лондона в Мюнхен, где он должен сегодня, 11 августа, пройти медицинский осмотр в «Баварии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, игрок находится в машине и ждет разрешение на перелет, которое отозвал «Тоттенхэм» в последний момент, несмотря на все договоренности о переходе Гарри.

Ранее сообщалось, что «Бавария» подпишет Кейна за 100 млн евро + 20 млн бонусами. Контракт английского форварда с мюнхенской командой будет рассчитан на 4 года.

🛫🚦@HKane is now on his way to the airport in London, as he already had the 🟢 light for his flight to Munich. FC Bayern is waiting for him. #Kane



➡️ But now Tottenham currently hindering the move and have revoked Kane's permission to fly

➡️ Kane is waiting right now every… pic.twitter.com/YoP1oOPtm9