Кейн ждет в машине разрешение улететь. Тоттенхэм не пускает игрока в Мюнхен
Гарри застрял в Лондоне
30-летний английский форвард Гарри Кейн не может вылететь из Лондона в Мюнхен, где он должен сегодня, 11 августа, пройти медицинский осмотр в «Баварии».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, игрок находится в машине и ждет разрешение на перелет, которое отозвал «Тоттенхэм» в последний момент, несмотря на все договоренности о переходе Гарри.
Ранее сообщалось, что «Бавария» подпишет Кейна за 100 млн евро + 20 млн бонусами. Контракт английского форварда с мюнхенской командой будет рассчитан на 4 года.
🛫🚦@HKane is now on his way to the airport in London, as he already had the 🟢 light for his flight to Munich. FC Bayern is waiting for him. #Kane— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 11, 2023
➡️ But now Tottenham currently hindering the move and have revoked Kane's permission to fly
➡️ Kane is waiting right now every… pic.twitter.com/YoP1oOPtm9
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Тому і таки результати! Дніпро мене в заголі розчарував,якась без надійна гра,
немає ні гравців,ні тренера. Був Довбик,але продали,а новичок Філіппов взаголі не якій!
Треба щось робити бо після ЛЕ залишиться тільки ЛК.