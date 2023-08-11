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  4. Кейн ждет в машине разрешение улететь. Тоттенхэм не пускает игрока в Мюнхен
Англия
11 августа 2023, 11:07 |
1733
2

Кейн ждет в машине разрешение улететь. Тоттенхэм не пускает игрока в Мюнхен

Гарри застрял в Лондоне

11 августа 2023, 11:07 |
1733
2
Кейн ждет в машине разрешение улететь. Тоттенхэм не пускает игрока в Мюнхен
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

30-летний английский форвард Гарри Кейн не может вылететь из Лондона в Мюнхен, где он должен сегодня, 11 августа, пройти медицинский осмотр в «Баварии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, игрок находится в машине и ждет разрешение на перелет, которое отозвал «Тоттенхэм» в последний момент, несмотря на все договоренности о переходе Гарри.

Ранее сообщалось, что «Бавария» подпишет Кейна за 100 млн евро + 20 млн бонусами. Контракт английского форварда с мюнхенской командой будет рассчитан на 4 года.

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Флориан Плеттенберг Гарри Кейн Бавария Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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Комментарии 2
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pol-55
Кажу ж Лисий лис,ще захоче штук 5лімонів,т.я. Баварія в безвиході.
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0
RomeoBoss
Я гадаю що наши пол-преди не в змозі  вигравати у Евро-Кубках без легіонерів!
Тому і таки результати! Дніпро мене в заголі розчарував,якась без надійна гра,
немає ні гравців,ні тренера. Був Довбик,але продали,а новичок Філіппов взаголі не якій!
Треба щось робити бо після ЛЕ залишиться тільки ЛК.
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