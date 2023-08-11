Кейн ждет в машине разрешение улететь. Тоттенхэм не пускает игрока в Мюнхен

30-летний английский форвард Гарри Кейн не может вылететь из Лондона в Мюнхен, где он должен сегодня, 11 августа, пройти медицинский осмотр в «Баварии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, игрок находится в машине и ждет разрешение на перелет, которое отозвал «Тоттенхэм» в последний момент, несмотря на все договоренности о переходе Гарри.

Ранее сообщалось, что «Бавария» подпишет Кейна за 100 млн евро + 20 млн бонусами. Контракт английского форварда с мюнхенской командой будет рассчитан на 4 года.