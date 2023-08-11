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  4. Трансферная сага завершена. Кейн уйдет в Баварию из Тоттенхэма за €100 млн
Англия
11 августа 2023, 10:10 |
1001
0

Трансферная сага завершена. Кейн уйдет в Баварию из Тоттенхэма за €100 млн

Уже сегодня, 11 августа, Гарри прилетит в Германию

11 августа 2023, 10:10 |
1001
0
Трансферная сага завершена. Кейн уйдет в Баварию из Тоттенхэма за €100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

30-летний английский форвард Гарри Кейн подпишет контракт с мюнхенской «Баварией».

Нападающий покинет лондонский «Тоттенхэм». Сумма трансфера составит 100 млн евро + 20 млн в качестве бонусов, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, соглашение будет рассчитано на 4 года.

Романо утверждает, что уже сегодня, 11 августа, Кейн прилетит в Германию. Гарри дал окончательный зеленый свет на свой переход в «Баварию».

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», цвета которого он защищает с 2011 года. В предыдущем сезоне Гарри провел за «шпор» в чемпионате Англии 38 матчей, забил 30 голов, сделал три ассиста.

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Гарри Кейн Фабрицио Романо Бавария Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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