Англия11 августа 2023, 04:46 | Обновлено 11 августа 2023, 04:58
367
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Трансферу быть! Кейн согласился на переход в Баварию
Игрок готов покинуть «Тоттенхэм»
11 августа 2023, 04:46 | Обновлено 11 августа 2023, 04:58
367
0
Английский нападающий Гарри Кейн принял решение об уходе из лондонского «Тоттенхэма». Игрок готов продолжить карьеру в мюнхенской «Баварию».
Кейн якобы уже огласовал с баварцами четырехлетнее соглашение.
Ранее сообщалось о сумме, в которую обойдется «Баварии» трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма».
Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», цвета которого он защищает с 2011 года. В предыдущем сезоне Гарри провел за «шпор» в чемпионате Англии 38 матчей, забил 30 голов, сделал три ассиста.
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