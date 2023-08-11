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Англия
11 августа 2023, 04:46 | Обновлено 11 августа 2023, 04:58
367
0

Трансферу быть! Кейн согласился на переход в Баварию

Игрок готов покинуть «Тоттенхэм»

11 августа 2023, 04:46 | Обновлено 11 августа 2023, 04:58
367
0
Трансферу быть! Кейн согласился на переход в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Гарри Кейн принял решение об уходе из лондонского «Тоттенхэма». Игрок готов продолжить карьеру в мюнхенской «Баварию».

Кейн якобы уже огласовал с баварцами четырехлетнее соглашение.

Ранее сообщалось о сумме, в которую обойдется «Баварии» трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», цвета которого он защищает с 2011 года. В предыдущем сезоне Гарри провел за «шпор» в чемпионате Англии 38 матчей, забил 30 голов, сделал три ассиста.

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трансферы Гарри Кейн Бавария Тоттенхэм
Источник The Athletic
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