Трансферу быть! Кейн согласился на переход в Баварию

Английский нападающий Гарри Кейн принял решение об уходе из лондонского «Тоттенхэма». Игрок готов продолжить карьеру в мюнхенской «Баварию».

Кейн якобы уже огласовал с баварцами четырехлетнее соглашение.

Ранее сообщалось о сумме, в которую обойдется «Баварии» трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», цвета которого он защищает с 2011 года. В предыдущем сезоне Гарри провел за «шпор» в чемпионате Англии 38 матчей, забил 30 голов, сделал три ассиста.