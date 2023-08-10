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Англия
10 августа 2023, 18:12 |
1358
1

Стало известно, сколько заплатит Бавария Тоттенхэму за трансфер Кейна

Гарри подпишет контракт с немецкой командой до 2027 года

10 августа 2023, 18:12 |
1358
1
Стало известно, сколько заплатит Бавария Тоттенхэму за трансфер Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Мюнхенская «Бавария» заплатит лондонскому «Тоттенхэму» 115 миллионов евро (учитывая бонусы) за 30-летнего английского форварда Гарри Кейна.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. Контракт Кейна с мюнхенцами будет рассчитан до 2027 года.

В сезоне АПЛ 2023/23 Кейн провел 38 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами.

Уже в воскресенье, 13 августа, «Тоттенхэм» сыграет в первом туре кампании АПЛ 2023/24 против «Брентфорда».

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Гарри Кейн Бавария Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Николо Скира
Источник Twitter
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Комментарии 1
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Summertime
Вот теперь стало понятно почему Ахметов разрешил Шахтёру пропустить покер от Кейна.   Великолепная комбинация в стиле Магнуса Карлсена!!!   Если кто в шахматах не шурупает , то это типа про деньги и линейку Соломон-Кейн в плане получения этих денег.
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