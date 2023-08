Стало известно, сколько заплатит Бавария Тоттенхэму за трансфер Кейна

Мюнхенская «Бавария» заплатит лондонскому «Тоттенхэму» 115 миллионов евро (учитывая бонусы) за 30-летнего английского форварда Гарри Кейна.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. Контракт Кейна с мюнхенцами будет рассчитан до 2027 года.

В сезоне АПЛ 2023/23 Кейн провел 38 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами.

Уже в воскресенье, 13 августа, «Тоттенхэм» сыграет в первом туре кампании АПЛ 2023/24 против «Брентфорда».

⏳ Harry #Kane to #BayernMunich from #Tottenham for €115M (bonuses included) is at the final stage. Contract until 2027 (€25M/year). #transfers #THFC https://t.co/2BJxmu2tZa