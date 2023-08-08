Бавария готовит предложение в размере 110 млн евро по трансферу Кейна

«Бавария» сделает четвертое предложение «Тоттенхэму» по трансферу Гарри Кейна. Это случится во вторник или среду.

Сообщается, что сумма предложения составит около 110 млн. евро, включая возможные бонусы.

Боссы «Баварии» знают, что Кейн хочет получить решение на этой неделе, ведь «шпоры» уже начинают новый сезон Премьер-лиги в воскресенье в матче с «Брентфордом».

Ранее сообщалось о том, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви просто проигнорировал предложение «Баварии», несмотря на дедлайн от мюнхенского клуба.