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  4. Бавария готовит предложение в размере 110 млн евро по трансферу Кейна
Англия
08 августа 2023, 19:49 | Обновлено 08 августа 2023, 20:05
271
0

Бавария готовит предложение в размере 110 млн евро по трансферу Кейна

Все должно решиться на этой неделе

08 августа 2023, 19:49 | Обновлено 08 августа 2023, 20:05
271
0
Бавария готовит предложение в размере 110 млн евро по трансферу Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Бавария» сделает четвертое предложение «Тоттенхэму» по трансферу Гарри Кейна. Это случится во вторник или среду.

Сообщается, что сумма предложения составит около 110 млн. евро, включая возможные бонусы.

Боссы «Баварии» знают, что Кейн хочет получить решение на этой неделе, ведь «шпоры» уже начинают новый сезон Премьер-лиги в воскресенье в матче с «Брентфордом».

Ранее сообщалось о том, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви просто проигнорировал предложение «Баварии», несмотря на дедлайн от мюнхенского клуба.

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Тоттенхэм трансферы Бавария Гарри Кейн
Источник Sky Germany
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