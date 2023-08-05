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Англия
05 августа 2023, 17:44 | Обновлено 05 августа 2023, 18:02
584
0

Президент Тоттенхэма проигнорировал предложение Баварии по Кейну

Похоже, трансфера не будет

05 августа 2023, 17:44 | Обновлено 05 августа 2023, 18:02
584
0
Президент Тоттенхэма проигнорировал предложение Баварии по Кейну
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вчера «Бавария» сделала свое окончательное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Гарри Кейна в размере более чем 100 миллионов евро.

Чемпионы Германии потребовали от «Шпор» дать ответ до 23:59 4 августа. В случае отказа они планировали переключиться на другие кандидатуры.

Однако ответа «Бавария» не дождалась никакого. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви проигнорировал предложение немцев и вместе с семьей отправился на 2-недельный отдых в Майами.

Пока что неизвестно, возможно ли возобновление переговоров между клубами.

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Бавария Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Дэниел Леви
Источник Bild
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