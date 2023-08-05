Президент Тоттенхэма проигнорировал предложение Баварии по Кейну

Вчера «Бавария» сделала свое окончательное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Гарри Кейна в размере более чем 100 миллионов евро.

Чемпионы Германии потребовали от «Шпор» дать ответ до 23:59 4 августа. В случае отказа они планировали переключиться на другие кандидатуры.

Однако ответа «Бавария» не дождалась никакого. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви проигнорировал предложение немцев и вместе с семьей отправился на 2-недельный отдых в Майами.

Пока что неизвестно, возможно ли возобновление переговоров между клубами.