Президент Тоттенхэма проигнорировал предложение Баварии по Кейну
Похоже, трансфера не будет
Вчера «Бавария» сделала свое окончательное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Гарри Кейна в размере более чем 100 миллионов евро.
Чемпионы Германии потребовали от «Шпор» дать ответ до 23:59 4 августа. В случае отказа они планировали переключиться на другие кандидатуры.
Однако ответа «Бавария» не дождалась никакого. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви проигнорировал предложение немцев и вместе с семьей отправился на 2-недельный отдых в Майами.
Пока что неизвестно, возможно ли возобновление переговоров между клубами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярмоленко забил сотый гол в карьере, Ванат тоже отличился, были также удаление и два пенальти
При адской жаре в Закарпатье команда Владимира Шарана не нашла в себе сил на ответ