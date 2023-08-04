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  4. Более 100 миллионов. Бавария сделала предложение по Кейну
Германия
04 августа 2023, 17:03 |
576
1

Более 100 миллионов. Бавария сделала предложение по Кейну

У «Тоттенхэма» есть несколько часов на ответ

04 августа 2023, 17:03 |
576
1
Более 100 миллионов. Бавария сделала предложение по Кейну
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Бавария» сделала новое, улучшенное предложение «Тоттенхэму» по поводу трансфера Гарри Кейна. Об этом сообщает Sky Sports.

По их информации, чемпионы Германии предложили за игрока более 100 миллионов евро. У «Шпор» есть несколько часов для того, чтобы дать ответ.

Переговоры между клубами идут уже несколько месяцев. Ранее сообщалось о том, что оба клуба уверены в успешном завершении переговоров.

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Бавария Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Sky Sports
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Луганчанин
Свыше 100 лямов за 30 летнего форварда... Верните Салихамиджеча в спортдира. Это треш какой-то.
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