Германия04 августа 2023, 17:03 |
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Более 100 миллионов. Бавария сделала предложение по Кейну
У «Тоттенхэма» есть несколько часов на ответ
04 августа 2023, 17:03 |
576
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«Бавария» сделала новое, улучшенное предложение «Тоттенхэму» по поводу трансфера Гарри Кейна. Об этом сообщает Sky Sports.
По их информации, чемпионы Германии предложили за игрока более 100 миллионов евро. У «Шпор» есть несколько часов для того, чтобы дать ответ.
Переговоры между клубами идут уже несколько месяцев. Ранее сообщалось о том, что оба клуба уверены в успешном завершении переговоров.
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