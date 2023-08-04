Более 100 миллионов. Бавария сделала предложение по Кейну

«Бавария» сделала новое, улучшенное предложение «Тоттенхэму» по поводу трансфера Гарри Кейна. Об этом сообщает Sky Sports.

По их информации, чемпионы Германии предложили за игрока более 100 миллионов евро. У «Шпор» есть несколько часов для того, чтобы дать ответ.

Переговоры между клубами идут уже несколько месяцев. Ранее сообщалось о том, что оба клуба уверены в успешном завершении переговоров.