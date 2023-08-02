Бавария и Тоттенхэм уверены в трансфере Кейна. Это будет рекорд
Клубы близки к соглашению
По информации британских СМИ, «Бавария» и «Тоттенхэм» продолжают переговоры о трансфере форварда Гарри Кейна, а обе стороны уверены, что переход состоится.
«Бавария» уже предложила рекордные для себя 95 миллионов евро, что совсем близко к цифрам, которые требует лондонский клуб. Сам игрок ранее получил разрешение обсудить контракт с мюнхенцами и уже согласовал договор на 5 лет.
Немецкий клуб готов идти на высокие траты, несмотря на то, что контракт Кейна завершается через год.
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