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  4. Бавария и Тоттенхэм уверены в трансфере Кейна. Это будет рекорд
Англия
02 августа 2023, 10:50 |
472
1

Бавария и Тоттенхэм уверены в трансфере Кейна. Это будет рекорд

Клубы близки к соглашению

02 августа 2023, 10:50 |
472
1
Бавария и Тоттенхэм уверены в трансфере Кейна. Это будет рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

По информации британских СМИ, «Бавария» и «Тоттенхэм» продолжают переговоры о трансфере форварда Гарри Кейна, а обе стороны уверены, что переход состоится.

«Бавария» уже предложила рекордные для себя 95 миллионов евро, что совсем близко к цифрам, которые требует лондонский клуб. Сам игрок ранее получил разрешение обсудить контракт с мюнхенцами и уже согласовал договор на 5 лет.

Немецкий клуб готов идти на высокие траты, несмотря на то, что контракт Кейна завершается через год.

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы
Источник Sky Sports
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vh
Невже він зможе грати до 35 на високому рівні, бо якось дорого за 30 річного
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