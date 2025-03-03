Беседин дебютировал в официальном матче после перехода в чешский клуб

2 марта состоялся матч 17-го тура во втором дивизионе чемпионата Чехии – «Славия B» из Праги встретилась с клубом «Лишень». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

На 45-й минуте при счете 1:0 нападающий Перишич не сумел увеличить отрыв «Славии B» и не реализовал пенальти. Несмотря на это, во второй половине встречи «Лишень» пропустил еще дважды.

В составе гостей вышел на замену форвард Артем Беседин – он третий раз подряд выходит на поле после перехода в чешский клуб, но впервые дебютировал в официальном матче. Украинский футболист сыграл 26 минут, но результативными действиями не отметился.

Беседин длительное время выступал в составе киевского «Динамо». В Чехию игрок перебрался из «Ордабасы» (Казахстан) на правах свободного агента.

«Лишень» занимает десятое место в чемпионате, набрав 20 баллов. «Славия B» разместилась на пятой позиции, в активе клуба – 23 очка.

Второй дивизион чемпионата Чехии, 17-й тур. 2 марта

Славия B (Прага) – Лишень – 3:0

Голы: Мичез, 24, Белжик, 61, Перишич,, 90+1

Нереализованный пенальти: Перишич, 45+1 (Славия B)