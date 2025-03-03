Беседин дебютировал в официальном матче после перехода в чешский клуб
«Лишень» потерпел разгромное поражение со счетом 0:3
2 марта состоялся матч 17-го тура во втором дивизионе чемпионата Чехии – «Славия B» из Праги встретилась с клубом «Лишень». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.
На 45-й минуте при счете 1:0 нападающий Перишич не сумел увеличить отрыв «Славии B» и не реализовал пенальти. Несмотря на это, во второй половине встречи «Лишень» пропустил еще дважды.
В составе гостей вышел на замену форвард Артем Беседин – он третий раз подряд выходит на поле после перехода в чешский клуб, но впервые дебютировал в официальном матче. Украинский футболист сыграл 26 минут, но результативными действиями не отметился.
Беседин длительное время выступал в составе киевского «Динамо». В Чехию игрок перебрался из «Ордабасы» (Казахстан) на правах свободного агента.
«Лишень» занимает десятое место в чемпионате, набрав 20 баллов. «Славия B» разместилась на пятой позиции, в активе клуба – 23 очка.
Второй дивизион чемпионата Чехии, 17-й тур. 2 марта
Славия B (Прага) – Лишень – 3:0
Голы: Мичез, 24, Белжик, 61, Перишич,, 90+1
Нереализованный пенальти: Перишич, 45+1 (Славия B)
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