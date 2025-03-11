Совладелец Манчестер Юнайтед раскритиковал собственных футболистов

Совладелец английского «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф недоволен трансферной политикой клуба за последние сезоны и раскритиковал приобретенных футболистов:

«Посмотрите на те трансферы, которые были осуществлены при прошлом руководстве. Мы купили Антони, Онану, Каземиро, Санчо, Хойлунда. Нравится вам это или нет, но нужно разобраться с этими футболистами. Это все – вещи из прошлого.

Санчо играет за «Челси», но мы заплатили 70 млн фунтов стерлингов и продолжаем покрывать половину его зарплаты. Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» недостаточно сильные, чтобы играть в этом клубе. Нужно время, чтобы разобраться с этим», – недоволен Рэтклифф.

Источники, близкие к клубу, сообщили, что руководство «красных дьяволов» летом собирается продать целую группу футболистов. В первую очередь уйти должны Расмус Хойлунд, Кристиан Эриксен, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Каземиро, Джейдон Санчо.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 34 балла и занимает 14-е место в турнирной таблице.