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Испания
11 марта 2025, 11:33 | Обновлено 11 марта 2025, 11:34
469
0

Смертельный удар. Перес заблокировал продление контракта с легендой Реала

Лукас Васкес, скорее всего, покинет королевский клуб

11 марта 2025, 11:33 | Обновлено 11 марта 2025, 11:34
469
0
Смертельный удар. Перес заблокировал продление контракта с легендой Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес вероятнее всего покинет королевский клуб в конце сезона, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, несмотря на то, что клуб и 34-летний футболист уже договорились о новом соглашении, президент «сливочных» Флорентино Перес в последний момент заблокировал продление контракта. Журналисты называют это «почти смертельным ударом» по игроку.

Главный тренер команды Карло Анчелотти также считает, что пришло время прощаться с Лукасом.

В нынешней кампании Лукас Васкес провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес решил попрощаться с 3 футболистами «Реала».

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Флорентино Перес Карло Анчелотти Лукас Васкес трансферы трансферы Ла Лиги продление контракта
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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