Смертельный удар. Перес заблокировал продление контракта с легендой Реала

Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес вероятнее всего покинет королевский клуб в конце сезона, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, несмотря на то, что клуб и 34-летний футболист уже договорились о новом соглашении, президент «сливочных» Флорентино Перес в последний момент заблокировал продление контракта. Журналисты называют это «почти смертельным ударом» по игроку.

Главный тренер команды Карло Анчелотти также считает, что пришло время прощаться с Лукасом.

В нынешней кампании Лукас Васкес провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес решил попрощаться с 3 футболистами «Реала».