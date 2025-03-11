АЛОНСО: «Пройти Бундеслигу без поражений тяжелее, чем победить Баварию»

11 марта состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся немецкие клубы «Байер» и «Бавария».

Первый поединок завершился победой мюнхенского клуба со счетом 3:0. Наставник хозяев Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего противостояния:

«У нас есть шанс показать, что мы – полноценная команда и что можем победить без травмированного Виртца. Нам нужно пробиться в следующий раунд, чтобы Флориан имел возможность сыграть в Лиге чемпионов. Мы должны играть с сердцем, страстью, интенсивностью и агрессивностью.

«Байер» находится в том положении, когда нам нечего терять. Только «Бавария» может что-то потерять в матче с нами. Болельщики мюнхенского клуба на 100% уверены, что они пройдут дальше. Но в последнем поединке «Бохум» показал, как нужно играть. В футболе случается много неожиданных вещей и мы попробуем найти выход из сложной ситуации.

«Мы прошли Бундеслигу 2023/24 без поражений. Для меня это было сложнее, чем победить «Баварию» в 1/8 финала. Очевидно, наша команда умеет делать сложные вещи. Игроки знают и чувствуют это. Первый гол может иметь большое влияние в ответном противостоянии», – сказал Алонсо.

Поединок «Байер» – «Бавария» пройдет на стадионе «BayArena» в Леверкузене, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.