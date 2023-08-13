13 августа на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Брентфорд» встретится с «Тоттенхэмом». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда достаточно давно основанная, но очень долго болталась среди ноунеймов, на уровне полулюбительских лиг. Повезло, что Метью Бенем, местный уроженец, разбогатев, решив инвестировать в футбол, поднимая ото дна клуб, за который по-соседски фанател с детства. В итоге под руководством Томаса Франка получилось выбраться в 2021-м году в АПЛ. Но прогресс продолжался и потом. На 2-й гол в высшем дивизионе пчелки уже достаточно серьезно демонстрировали претензии на еврокубки, правда, их на полный сезон не хватило, закончили 9-ми, всего в 2-х очках от Астон Виллы, что отправилась в Лигу конференций. Летом состав даже усилился: на место Райи в ворота явно приобрели Флеккена из Фрайбурга, выкупили за 25 миллионов у этого же клуба контракт Шаде, опробованного в аренде, заодно свободным агентом подписали фактурного защитника Коллинза.

Тоттенхэм

Клуб провалил прошлый сезон - он остался вообще без еврокубков, и утешает разве что то, что Челси рухнул даже ниже. Но не особенно впечатляет та работа, что была проведена для отвоевывания утраченных позиций. Постекоглу доминировал в Шотландии, но его Селтик невнятно смотрелся в еврокубках - точно Эндж как менеджер потянет уровень АПЛ? Как и Викарио, что приходит из Эмполи за 20 миллионов как преемник Льориса. Удачно подписали Соломона, что стал свободным агентом, да выхватили из вылетевшего Лестера Мэддисона, но при этом Кейн до последнего пытался покинуть родную команду. При этом защиту фактически усиливали 18-летним Филлипсом из Блэкберна.

Статистика личных встреч

С 1998-го, за 25 лет, было сыграно 9 таких дерби Лондона. И постепенно Брентфорд шел к успеху. Сначала он в 2022-м смог дважды взять ничью, а в мае - выиграл 3-1, причем на поле шпор.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое, но преимущество гостям. Но тут можно ждать привычно зрелищного противостояния, ставя на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,727).