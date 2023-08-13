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Чемпионат Англии
Брентфорд
13.08.2023 16:00 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 августа 2023, 19:54 | Обновлено 13 августа 2023, 19:55
234
0

ВИДЕО. Без Ярмолюка и Кейна. Как Тоттенхэм и Брентфорд играли в 1 туре АПЛ

К вашему вниманию видеообзор матча

13 августа 2023, 19:54 | Обновлено 13 августа 2023, 19:55
234
0
ВИДЕО. Без Ярмолюка и Кейна. Как Тоттенхэм и Брентфорд играли в 1 туре АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 1 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд», за который заявлен украинец Егор Ярмолюк, противостоял лондонскому «Тоттенхэму», у которого главный бомбардир и капитан Гарри Кейн перешел в мюнхенскую «Баварию».

Игра завершилась со счетом 2:2, все голы были забиты в первом тайме.

13 августа. Английская Премьер-лига. 1 тур.

«Брентфорд» – «Тоттенхэм» – 2:2.

Голы: Мбемо, 26, пен, Висса, 36 – Ромеро, 11, Эмерсон, 45+4.

К вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон (Тоттенхэм).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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