Состоялся поединок 1 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд», за который заявлен украинец Егор Ярмолюк, противостоял лондонскому «Тоттенхэму», у которого главный бомбардир и капитан Гарри Кейн перешел в мюнхенскую «Баварию».

Игра завершилась со счетом 2:2, все голы были забиты в первом тайме.

13 августа. Английская Премьер-лига. 1 тур.

«Брентфорд» – «Тоттенхэм» – 2:2.

Голы: Мбемо, 26, пен, Висса, 36 – Ромеро, 11, Эмерсон, 45+4.

К вашему вниманию видеообзор матча.