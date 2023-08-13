Англия13 августа 2023, 19:54 | Обновлено 13 августа 2023, 19:55
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ВИДЕО. Без Ярмолюка и Кейна. Как Тоттенхэм и Брентфорд играли в 1 туре АПЛ
К вашему вниманию видеообзор матча
13 августа 2023, 19:54 | Обновлено 13 августа 2023, 19:55
234
0
Состоялся поединок 1 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд», за который заявлен украинец Егор Ярмолюк, противостоял лондонскому «Тоттенхэму», у которого главный бомбардир и капитан Гарри Кейн перешел в мюнхенскую «Баварию».
Игра завершилась со счетом 2:2, все голы были забиты в первом тайме.
13 августа. Английская Премьер-лига. 1 тур.
«Брентфорд» – «Тоттенхэм» – 2:2.
Голы: Мбемо, 26, пен, Висса, 36 – Ромеро, 11, Эмерсон, 45+4.
К вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон (Тоттенхэм).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
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