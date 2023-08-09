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Саудовская Аравия
09 августа 2023, 22:52 | Обновлено 09 августа 2023, 23:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Ивуарийский хавбек перешел из Барселоны в саудовский клуб

Полузащитник Франк Кессье продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Ахли»

09 августа 2023, 22:52 | Обновлено 09 августа 2023, 23:22
600
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ивуарийский хавбек перешел из Барселоны в саудовский клуб
Twitter. Франк Кессье

Ивуарийский полузащитник Франк Кессье перешел из «Барселоны» в саудовский клуб «Аль-Ахли».

26-летний ивуариец подписал контракт со своим новым клубом контракт, который будет действовать 3 года.

По неофициальным данным, «Барселона» получит от саудовского клуба 15 млн евро за трансфер футболиста.

Кессье перешел в «Барселону» летом 2022 года как свободный агент, но не сумел завоевать место в основе каталонцев.

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Барселона трансферы Франк Кессье трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо Аль-Ахли Джидда
Источник ФК Аль-Ахли
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