ОФИЦИАЛЬНО. Ивуарийский хавбек перешел из Барселоны в саудовский клуб

Ивуарийский полузащитник Франк Кессье перешел из «Барселоны» в саудовский клуб «Аль-Ахли».

26-летний ивуариец подписал контракт со своим новым клубом контракт, который будет действовать 3 года.

По неофициальным данным, «Барселона» получит от саудовского клуба 15 млн евро за трансфер футболиста.

Кессье перешел в «Барселону» летом 2022 года как свободный агент, но не сумел завоевать место в основе каталонцев.

THE GENERAL is ours! 🫡



We are glad to announce the signing of Franck Kessié, from FC Barcelona, on a 3-year deal#WelcomeKessié 💚 pic.twitter.com/FdvNZ6sr8t