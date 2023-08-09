ОФИЦИАЛЬНО. Ивуарийский хавбек перешел из Барселоны в саудовский клуб
Полузащитник Франк Кессье продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Ахли»
Ивуарийский полузащитник Франк Кессье перешел из «Барселоны» в саудовский клуб «Аль-Ахли».
26-летний ивуариец подписал контракт со своим новым клубом контракт, который будет действовать 3 года.
По неофициальным данным, «Барселона» получит от саудовского клуба 15 млн евро за трансфер футболиста.
Кессье перешел в «Барселону» летом 2022 года как свободный агент, но не сумел завоевать место в основе каталонцев.
THE GENERAL is ours! 🫡— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 9, 2023
We are glad to announce the signing of Franck Kessié, from FC Barcelona, on a 3-year deal#WelcomeKessié 💚 pic.twitter.com/FdvNZ6sr8t
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