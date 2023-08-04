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Испания
04 августа 2023, 13:20 | Обновлено 04 августа 2023, 13:31
165
1

Инсайдер: Барселона и Аль-Ахли договорились по трансферу Кессье

Полузащитник все ближе к переезду в Саудовскую Аравию

04 августа 2023, 13:20 | Обновлено 04 августа 2023, 13:31
165
1
Инсайдер: Барселона и Аль-Ахли договорились по трансферу Кессье
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Кессье

Испанский клуб «Барселона» и «Аль-Ахли» из Джидды (Саудовская Аравия) устно согласовали между собой трансфер полузащитника из Кот-д’Ивуара Франка Кессье. Каталонцы получат за переход 26-летнего игрока 15 млн евро.

Сообщается, что сделка должна быть закрыта в течение нескольких ближайших часов, когда клубы сверят все трансферные документы.

«Аль-Ахли» подпишет с Кессье контракт до 2026 года.

Франк Кессье прошлым летом перешел из «Милана» в «Барселону» на правах свободного агента.

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Франк Кессье трансферы Ла Лиги трансферы Барселона Аль-Ахли Джидда
Источник Фабрицио Романо
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Serhii P.
Продешевили... За нього можна було б в чорних лямів з 50 вторгувати
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