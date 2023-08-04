Инсайдер: Барселона и Аль-Ахли договорились по трансферу Кессье

Испанский клуб «Барселона» и «Аль-Ахли» из Джидды (Саудовская Аравия) устно согласовали между собой трансфер полузащитника из Кот-д’Ивуара Франка Кессье. Каталонцы получат за переход 26-летнего игрока 15 млн евро.

Сообщается, что сделка должна быть закрыта в течение нескольких ближайших часов, когда клубы сверят все трансферные документы.

Читайте также: Хавбек Барселоны перейдет в клуб из Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» подпишет с Кессье контракт до 2026 года.

Франк Кессье прошлым летом перешел из «Милана» в «Барселону» на правах свободного агента.