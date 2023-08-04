Испания04 августа 2023, 13:20 | Обновлено 04 августа 2023, 13:31
165
1
Инсайдер: Барселона и Аль-Ахли договорились по трансферу Кессье
Полузащитник все ближе к переезду в Саудовскую Аравию
04 августа 2023, 13:20 | Обновлено 04 августа 2023, 13:31
165
1
Испанский клуб «Барселона» и «Аль-Ахли» из Джидды (Саудовская Аравия) устно согласовали между собой трансфер полузащитника из Кот-д’Ивуара Франка Кессье. Каталонцы получат за переход 26-летнего игрока 15 млн евро.
Сообщается, что сделка должна быть закрыта в течение нескольких ближайших часов, когда клубы сверят все трансферные документы.
Читайте также:Хавбек Барселоны перейдет в клуб из Саудовской Аравии
«Аль-Ахли» подпишет с Кессье контракт до 2026 года.
Франк Кессье прошлым летом перешел из «Милана» в «Барселону» на правах свободного агента.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 03 августа 2023, 22:20 49
Марта в двух быстрых сетах разобралась с Каролин Гарсией
Футбол | 04 августа 2023, 11:21 4
Наставник «Дилы» прокомментировал победу над «Ворсклой» в квалификации ЛК
Футбол | 04.08.2023, 10:17
Футбол | 03.08.2023, 23:23
Теннис | 03.08.2023, 23:59
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Продешевили... За нього можна було б в чорних лямів з 50 вторгувати
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
02.08.2023, 19:00 208
02.08.2023, 12:32
03.08.2023, 21:20 3
02.08.2023, 17:20 12
02.08.2023, 23:59 12
Футбол
02.08.2023, 09:00 1