Испания03 августа 2023, 21:59 |
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Хавбек Барселоны перейдет в клуб из Саудовской Аравии
Франк Кессье согласовал контракт с «Аль-Ахли»
03 августа 2023, 21:59 |
639
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, Кессье уже согласовал условия личного контракта с «Аль-Ахли». Клуб сделал «Барселоне» предложение в размере 15 миллионов евро за игрока, ответ каталонцев пока что не известен.
Ранее сообщалось о том, что Кессье может перейти в «Ювентус».
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