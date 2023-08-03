Хавбек Барселоны перейдет в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Кессье уже согласовал условия личного контракта с «Аль-Ахли». Клуб сделал «Барселоне» предложение в размере 15 миллионов евро за игрока, ответ каталонцев пока что не известен.

Ранее сообщалось о том, что Кессье может перейти в «Ювентус».