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Испания
03 августа 2023, 21:59 |
639
0

Хавбек Барселоны перейдет в клуб из Саудовской Аравии

Франк Кессье согласовал контракт с «Аль-Ахли»

03 августа 2023, 21:59 |
639
0
Хавбек Барселоны перейдет в клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Кессье

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Кессье уже согласовал условия личного контракта с «Аль-Ахли». Клуб сделал «Барселоне» предложение в размере 15 миллионов евро за игрока, ответ каталонцев пока что не известен.

Ранее сообщалось о том, что Кессье может перейти в «Ювентус».

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Франк Кессье Барселона Аль-Ахли Джидда трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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