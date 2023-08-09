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Англия
09 августа 2023, 17:48 | Обновлено 09 августа 2023, 18:39
1215
1

ОФИЦИАЛЬНО. У стаи Вулвз – новый вожак. Он тренировал Забарного

Гари О'Нил заменил Хулена Лопетеги в должности тренера «Вулверхэмптона»

09 августа 2023, 17:48 | Обновлено 09 августа 2023, 18:39
1215
1
ОФИЦИАЛЬНО. У стаи Вулвз – новый вожак. Он тренировал Забарного
Sky Sports. Гари О'Нил

Английский тренер Гари О'Нил подписал контракт с «Вулверхэмптоном». Соглашение между специалистом и клубом рассчитано на 3 года.

40-летний англичанин становится самым молодым главным тренером в истории «волков», а также первым за 6 лет британцем, возглавившим эту команду.

В прошлом сезоне О'Нил тренировал «Борнмут», в котором играет украинец Илья Забарный. Свой пост Гари получил после разгромного поражения 0:9 от «Ливерпуля», когда был уволен Скотт Паркер.

За время во главе «вишен» Гари О'Нил одержал 11 побед и 6 ничьих в 37 матчах. Также он не дал команде вылететь в Чемпионшип, чем завоевал любовь болельщиков. Но владельцы клуба все равно решили уволить англичанина и заменить его тренером «Райо Вальекано» Андони Ираолой.

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Гари О'Нил Хулен Лопетеги Вулверхэмптон назначение тренера Илья Забарный Борнмут
Источник ФК Вулверхэмптон
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Олександр
У волков слабый состав .Ушли коста рауль хименес рубен невеш 
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