ОФИЦИАЛЬНО. У стаи Вулвз – новый вожак. Он тренировал Забарного

Английский тренер Гари О'Нил подписал контракт с «Вулверхэмптоном». Соглашение между специалистом и клубом рассчитано на 3 года.

40-летний англичанин становится самым молодым главным тренером в истории «волков», а также первым за 6 лет британцем, возглавившим эту команду.

В прошлом сезоне О'Нил тренировал «Борнмут», в котором играет украинец Илья Забарный. Свой пост Гари получил после разгромного поражения 0:9 от «Ливерпуля», когда был уволен Скотт Паркер.

За время во главе «вишен» Гари О'Нил одержал 11 побед и 6 ничьих в 37 матчах. Также он не дал команде вылететь в Чемпионшип, чем завоевал любовь болельщиков. Но владельцы клуба все равно решили уволить англичанина и заменить его тренером «Райо Вальекано» Андони Ираолой.

Gary O'Neil has been appointed as our new head coach.



Welcome to the club, Gary 🤝