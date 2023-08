Выбор сделан: игрок Шахтера в шаге от трансфера

23-летний вингер «Шахтера» Тете переходит в «Галатасарай». Выбор окончательный, документы уже подписаны.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что бразилец подписал четырехлетний контракт с турецким клубом. Его зарплата составит 2.5 миллиона евро за сезон.

Ранее этот же источник давал информацию, что в последний момент трансфер Тете в «Галатасарай» пытался сорвать неназванный английский клуб, но решение бразильца было непоколебимым – он хотел играть за «Галатасарай».

Получит ли «Шахтер» какую-либо компенсацию за своего игрока – неизвестно.

Пользуясь правилом ФИФА о возможности приостановки контракта с украинскими клубами после начала полномасштабной войны, Тете сначала отправился в «Лион», а затем в «Лестер». В прошлом сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отличился 7 голами и 5 ассистами.

