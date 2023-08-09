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Украина. Премьер лига
09 августа 2023, 16:54 | Обновлено 09 августа 2023, 17:30
1291
0

Выбор сделан: игрок Шахтера в шаге от трансфера

У Тете был вариант с Англией, но вингер выбрал «Галатасарай»

09 августа 2023, 16:54 | Обновлено 09 августа 2023, 17:30
1291
0
Выбор сделан: игрок Шахтера в шаге от трансфера
ФК Шахтёр. Тете

23-летний вингер «Шахтера» Тете переходит в «Галатасарай». Выбор окончательный, документы уже подписаны.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что бразилец подписал четырехлетний контракт с турецким клубом. Его зарплата составит 2.5 миллиона евро за сезон.

Ранее этот же источник давал информацию, что в последний момент трансфер Тете в «Галатасарай» пытался сорвать неназванный английский клуб, но решение бразильца было непоколебимым – он хотел играть за «Галатасарай».

Получит ли «Шахтер» какую-либо компенсацию за своего игрока – неизвестно.

Пользуясь правилом ФИФА о возможности приостановки контракта с украинскими клубами после начала полномасштабной войны, Тете сначала отправился в «Лион», а затем в «Лестер». В прошлом сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отличился 7 голами и 5 ассистами.

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Тете Шахтер Донецк Галатасарай трансферы УПЛ трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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