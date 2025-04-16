16 апреля на турнире во французском Руане свою встречу проведут Элина Свитолина (18) и Жиль Тайхман (96).

Матч начнется в 12:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

В Руане украинка теннисистка является первой сеяной, а значит, имеет неплохие шансы на итоговую победу. Каких-то феноменальных выступлений у Свитолиной в этом сезоне не было, но она показывает теннис приличного уровня. Четвертьфинал Aus Open, четвертый круг Индиан-Уэллс можно считать отличными результатами, учитывая статус турниров.

Также теннисистка помогла своей сборной выиграть свою группу на Кубке Билли Джин Кинг, она одержала победу в обеих своих встречах. Свитолина в хорошей форме, любит выступать во Франции, от нее можно ждать хорошего выступления. Спортсменка в этом сезоне одержала 13 побед в 19 играх. Во втором круге уже ждет другая украинка Ангелина Калинина, так что можем увидеть потенциальное дерби.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Жиль Тайхман

Швейцарку можно считать опытным середняком мирового тенниса, которая не может похвастаться значимыми карьерными достижениями. В этом сезоне Тайхман уже провела 20 матчей, в которых одержала 12 побед.

Стоит отметить, что спортсменка часто играет на слабых турнирах, поэтому не стоит удивляться выигранному челленджеру в Индии. Если посмотреть на серьезные турниры, теннисистка не смогла пройти квалификацию на Aus Open и Индиан-Уэллс.

Тайхман тоже играла на Кубке Билли Джин Кинг, однако проиграла обе свои встречи. Из-за того что, швейцарка играет на слабых турнирах, матчи против сильных соперниц складываются тяжело, так как ощущается разница в классе. Есть сомнения, что она сможет чем-то удивить в Руане.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жиль Тайхман

Личные встречи

Соперницы играли между собой четыре раза пока счет 2:2, на грунте прошло два матча – 1:1. Последняя встреча состоялась буквально на днях, на Кубке Билли Джин Кинг, где спортсменки представляли свои сборные, Свитолина одержала уверенную победу – 6:4, 6:2.

Прогноз

Украинка в этой паре фаворит, Свитолина имеет психологическое преимущество, на фоне последней недавней победы в очной встрече. Сейчас матч пройдет на другом покрытии, поэтому Тайхман может дать бой, и даже попытается взять реванш.

Жду увлекательного матча, который должен пройти при перевесе украинской спортсменки, по этой причине я ставлю на ее победу с форой -4,5 гейма.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.60.