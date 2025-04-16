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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
16.04.2025 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 02:06 |
12
0

Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 16 апреля в 22:00

16 апреля 2025, 02:06 |
12
0
Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Арсенал Лондон.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между лондонцами и королевским клубом завершилась победой подопечных Микеля Артеты, которые разобрались с коллективом Карло Анчелотти 3:0.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин не попал в заявку из-за травма. А Александр Зинченко попал в список игроков Арсенала, которые отправились в Мадрид.

В полуфинале еврокубка победителя противостояния уже ждет ПСЖ.

Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Реал – Арсенал
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Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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