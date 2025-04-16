Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 16 апреля в 22:00
16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Арсенал Лондон.
Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между лондонцами и королевским клубом завершилась победой подопечных Микеля Артеты, которые разобрались с коллективом Карло Анчелотти 3:0.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин не попал в заявку из-за травма. А Александр Зинченко попал в список игроков Арсенала, которые отправились в Мадрид.
В полуфинале еврокубка победителя противостояния уже ждет ПСЖ.
Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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