16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Арсенал Лондон.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между лондонцами и королевским клубом завершилась победой подопечных Микеля Артеты, которые разобрались с коллективом Карло Анчелотти 3:0.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин не попал в заявку из-за травма. А Александр Зинченко попал в список игроков Арсенала, которые отправились в Мадрид.

В полуфинале еврокубка победителя противостояния уже ждет ПСЖ.

Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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