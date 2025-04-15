Айнтрахт установил сумасшедший ценник на нападающего. Есть претенденты

Французский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике привлекает внимание «Тоттенхэма» и «Арсенала», сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб не намерен прощаться с 22 летним футболистом. на которого положили глаз английские гранды, потому установил на игрока ценник в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Уго Экитике провел 42 матча на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Айнтрахт» устроил разгром и вошел в топ-3.