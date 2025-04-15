Германия15 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 15 апреля 2025, 20:42
1023
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Айнтрахт установил сумасшедший ценник на нападающего. Есть претенденты
Немецкий клуб не намерен прощаться с Уго Экитике
15 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 15 апреля 2025, 20:42
1023
0
Французский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике привлекает внимание «Тоттенхэма» и «Арсенала», сообщает Bild.
По информации источника, немецкий клуб не намерен прощаться с 22 летним футболистом. на которого положили глаз английские гранды, потому установил на игрока ценник в размере 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Уго Экитике провел 42 матча на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 9 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Айнтрахт» устроил разгром и вошел в топ-3.
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