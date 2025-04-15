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  4. Айнтрахт установил сумасшедший ценник на нападающего. Есть претенденты
Германия
15 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 15 апреля 2025, 20:42
1023
0

Айнтрахт установил сумасшедший ценник на нападающего. Есть претенденты

Немецкий клуб не намерен прощаться с Уго Экитике

15 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 15 апреля 2025, 20:42
1023
0
Айнтрахт установил сумасшедший ценник на нападающего. Есть претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Французский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике привлекает внимание «Тоттенхэма» и «Арсенала», сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб не намерен прощаться с 22 летним футболистом. на которого положили глаз английские гранды, потому установил на игрока ценник в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Уго Экитике провел 42 матча на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Айнтрахт» устроил разгром и вошел в топ-3.

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Уго Экитике Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Bild
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