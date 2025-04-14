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Айнтрахт Ф
13.04.2025 18:30 – FT 3 : 0
Хайденхайм
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Германия
14 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 14 апреля 2025, 04:18
15
0

ВИДЕО. Айнтрахт устроил разгром и вошел в топ-3, Штутгарт уступил Вердеру

Вечером 13 апреля состоялись матчи 29-го тура Бундеслиги

14 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 14 апреля 2025, 04:18
15
0
ВИДЕО. Айнтрахт устроил разгром и вошел в топ-3, Штутгарт уступил Вердеру
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 апреля, завершился 29 тур немецкой Бундеслиги двумя поединками.

Штутгарт дома уступил Вердеру со счетом 1:2. Хозяева повели в счете, но уже к перерыву бременцы отыгрались. На 65-й минуте Штутгарт остался в меньшинстве после удаления Ника Вольтемаде, и этим воспользовался Оливер Берк, оформив дубль и принеся Вердеру победу на последних минутах.

Айнтрахт не оставил шансов Хайденхайму, уверенно победив 3:0. Благодаря этой победе команда из Франкфурта обошли РБ Лейпциг и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Бундеслига. 29-й тур, 13 апреля

Штутгарт – Вердер – 1:2

Голы: Стергиу, 19 – Берк, 32, 90

Удаление: Вольтемаде, 65 (Штутгарт)

Айнтрахт Франкфурт – Хайденхайм – 3:0

Голы: Баойя, 10, Кох, 42, Екітіке, 71

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 29 21 6 2 83 - 29 69
2 Байер 29 18 9 2 63 - 34 63
3 Айнтрахт Ф 29 15 6 8 58 - 42 51
4 РБ Лейпциг 29 13 9 7 47 - 37 48
5 Майнц 29 13 7 9 46 - 34 46
6 Фрайбург 29 13 6 10 40 - 45 45
7 Боруссия М 29 13 5 11 46 - 43 44
8 Боруссия Д 29 12 6 11 54 - 45 42
9 Вердер 29 12 6 11 47 - 54 42
10 Аугсбург 29 11 9 9 33 - 40 42
11 Штутгарт 29 11 7 11 52 - 46 40
12 Вольфсбург 29 10 8 11 51 - 45 38
13 Унион Берлин 29 9 7 13 26 - 40 34
14 Хоффенхайм 29 7 9 13 36 - 52 30
15 Санкт-Паули 29 8 5 16 25 - 35 29
16 Хайденхайм 29 6 4 19 32 - 56 22
17 Бохум 29 5 5 19 29 - 61 20
18 Хольштайн Киль 29 4 6 19 40 - 70 18
Полная таблица

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Кох (Айнтрахт Ф).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Маттео Баойя (Айнтрахт Ф).
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Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Айнтрахт Франкфурт Хайденхайм Штутгарт Вердер Ник Вольтемаде Уго Экитике
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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