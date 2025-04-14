ВИДЕО. Айнтрахт устроил разгром и вошел в топ-3, Штутгарт уступил Вердеру
Вечером 13 апреля состоялись матчи 29-го тура Бундеслиги
В воскресенье, 13 апреля, завершился 29 тур немецкой Бундеслиги двумя поединками.
Штутгарт дома уступил Вердеру со счетом 1:2. Хозяева повели в счете, но уже к перерыву бременцы отыгрались. На 65-й минуте Штутгарт остался в меньшинстве после удаления Ника Вольтемаде, и этим воспользовался Оливер Берк, оформив дубль и принеся Вердеру победу на последних минутах.
Айнтрахт не оставил шансов Хайденхайму, уверенно победив 3:0. Благодаря этой победе команда из Франкфурта обошли РБ Лейпциг и поднялась на третье место в турнирной таблице.
Бундеслига. 29-й тур, 13 апреля
Штутгарт – Вердер – 1:2
Голы: Стергиу, 19 – Берк, 32, 90
Удаление: Вольтемаде, 65 (Штутгарт)
Айнтрахт Франкфурт – Хайденхайм – 3:0
Голы: Баойя, 10, Кох, 42, Екітіке, 71
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|29
|21
|6
|2
|83 - 29
|69
|2
|Байер
|29
|18
|9
|2
|63 - 34
|63
|3
|Айнтрахт Ф
|29
|15
|6
|8
|58 - 42
|51
|4
|РБ Лейпциг
|29
|13
|9
|7
|47 - 37
|48
|5
|Майнц
|29
|13
|7
|9
|46 - 34
|46
|6
|Фрайбург
|29
|13
|6
|10
|40 - 45
|45
|7
|Боруссия М
|29
|13
|5
|11
|46 - 43
|44
|8
|Боруссия Д
|29
|12
|6
|11
|54 - 45
|42
|9
|Вердер
|29
|12
|6
|11
|47 - 54
|42
|10
|Аугсбург
|29
|11
|9
|9
|33 - 40
|42
|11
|Штутгарт
|29
|11
|7
|11
|52 - 46
|40
|12
|Вольфсбург
|29
|10
|8
|11
|51 - 45
|38
|13
|Унион Берлин
|29
|9
|7
|13
|26 - 40
|34
|14
|Хоффенхайм
|29
|7
|9
|13
|36 - 52
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|8
|5
|16
|25 - 35
|29
|16
|Хайденхайм
|29
|6
|4
|19
|32 - 56
|22
|17
|Бохум
|29
|5
|5
|19
|29 - 61
|20
|18
|Хольштайн Киль
|29
|4
|6
|19
|40 - 70
|18
События матча
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