ВИДЕО. Айнтрахт устроил разгром и вошел в топ-3, Штутгарт уступил Вердеру

В воскресенье, 13 апреля, завершился 29 тур немецкой Бундеслиги двумя поединками.

Штутгарт дома уступил Вердеру со счетом 1:2. Хозяева повели в счете, но уже к перерыву бременцы отыгрались. На 65-й минуте Штутгарт остался в меньшинстве после удаления Ника Вольтемаде, и этим воспользовался Оливер Берк, оформив дубль и принеся Вердеру победу на последних минутах.

Айнтрахт не оставил шансов Хайденхайму, уверенно победив 3:0. Благодаря этой победе команда из Франкфурта обошли РБ Лейпциг и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Бундеслига. 29-й тур, 13 апреля

Штутгарт – Вердер – 1:2

Голы: Стергиу, 19 – Берк, 32, 90

Удаление: Вольтемаде, 65 (Штутгарт)

Айнтрахт Франкфурт – Хайденхайм – 3:0

Голы: Баойя, 10, Кох, 42, Екітіке, 71

Турнирная таблица