ВИДЕО. Британка во время матча сказала судье, что ее соперница плохо пахнет
Хэрриет Дарт в Руане проиграла Лоис Буассон, которой, по ее мнению, нужен дезодорант
15 апреля британская теннисистка Хэрриет Дарт (WTA 110) завершила выступления на турнире WTA 250 в Руане, Франция.
В 1/16 финала британка в двух сетах разгромно проиграла 303-й ракетке мира Лоис Буассон (Франция, WTA 303) за 1 час и 18 минут со счетом 0:6, 3:6.
Во второй партии при смене сторон Дарт попросила судью сказать сопернице, что она плохо пахнет и ей нужен дезодорант.
Несмотря на такое неуважение, Буассон пожала руку Дарт. Для Лоис это был лишь седьмой матч на уровне Тура, в котором она добыла вторую победу.
Следующей соперницей Буассон будет победительница матча Моюка Утидзима – Камилла Рахимова.
ВИДЕО. Британка во время матча сказала судье, что ее соперница плохо пахнет
This is soooo... 😭 https://t.co/TmfPDlCDlx pic.twitter.com/Tltp5VzF1W— LorenaPopa 🕵️♀️🎾 (@popalorena) April 15, 2025
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