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  4. ВИДЕО. Британка во время матча сказала судье, что ее соперница плохо пахнет
WTA
15 апреля 2025, 17:43 |
748
3

ВИДЕО. Британка во время матча сказала судье, что ее соперница плохо пахнет

Хэрриет Дарт в Руане проиграла Лоис Буассон, которой, по ее мнению, нужен дезодорант

15 апреля 2025, 17:43 |
748
3
ВИДЕО. Британка во время матча сказала судье, что ее соперница плохо пахнет
Twitter. Лоис Буассон

15 апреля британская теннисистка Хэрриет Дарт (WTA 110) завершила выступления на турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1/16 финала британка в двух сетах разгромно проиграла 303-й ракетке мира Лоис Буассон (Франция, WTA 303) за 1 час и 18 минут со счетом 0:6, 3:6.

Во второй партии при смене сторон Дарт попросила судью сказать сопернице, что она плохо пахнет и ей нужен дезодорант.

Несмотря на такое неуважение, Буассон пожала руку Дарт. Для Лоис это был лишь седьмой матч на уровне Тура, в котором она добыла вторую победу.

Следующей соперницей Буассон будет победительница матча Моюка Утидзима – Камилла Рахимова.

ВИДЕО. Британка во время матча сказала судье, что ее соперница плохо пахнет

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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turist86
Принцеса з Букінгемського палацу? 
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+1
SosokDayany
Потім після гри зайшла в роздягальні ,принюхалась і зрозуміла ,що смердить оселедцем від неї самої )
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0
C.Пеклов
Ось як треба виводити суперниць з рівноваги та перемагати!
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0
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