15 апреля британская теннисистка Хэрриет Дарт (WTA 110) завершила выступления на турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1/16 финала британка в двух сетах разгромно проиграла 303-й ракетке мира Лоис Буассон (Франция, WTA 303) за 1 час и 18 минут со счетом 0:6, 3:6.

Во второй партии при смене сторон Дарт попросила судью сказать сопернице, что она плохо пахнет и ей нужен дезодорант.

Несмотря на такое неуважение, Буассон пожала руку Дарт. Для Лоис это был лишь седьмой матч на уровне Тура, в котором она добыла вторую победу.

Следующей соперницей Буассон будет победительница матча Моюка Утидзима – Камилла Рахимова.

ВИДЕО. Британка во время матча сказала судье, что ее соперница плохо пахнет