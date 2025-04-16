Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ему очень больно из-за того, что произошло»
Итальянский тренер высказался о Килиане Мбаппе
В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».
Накануне этого матча наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о лидере команды Килиане Мбаппе, который получил прямую красную карточку в последнем матче Ла Лиги.
«Мбаппе? Ему очень больно из-за того, что произошло в прошлом матче. Теперь он мотивирован. Очевидно, он и его умения нужны нам больше, чем когда-либо», – сказал Анчелотти.
В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.
Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.
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