Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ему очень больно из-за того, что произошло»

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

Накануне этого матча наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о лидере команды Килиане Мбаппе, который получил прямую красную карточку в последнем матче Ла Лиги.

«Мбаппе? Ему очень больно из-за того, что произошло в прошлом матче. Теперь он мотивирован. Очевидно, он и его умения нужны нам больше, чем когда-либо», – сказал Анчелотти.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.