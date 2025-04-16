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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ему очень больно из-за того, что произошло»
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 04:48 |
170
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ему очень больно из-за того, что произошло»

Итальянский тренер высказался о Килиане Мбаппе

16 апреля 2025, 04:48 |
170
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ему очень больно из-за того, что произошло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

Накануне этого матча наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о лидере команды Килиане Мбаппе, который получил прямую красную карточку в последнем матче Ла Лиги.

«Мбаппе? Ему очень больно из-за того, что произошло в прошлом матче. Теперь он мотивирован. Очевидно, он и его умения нужны нам больше, чем когда-либо», – сказал Анчелотти.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

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Карло Анчелотти Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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