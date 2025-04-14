«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Ирина Морозюк ответила на вопрос подписчика
Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, в своем Instagram ответила на вопрос подписчика о том, откуда она берет деньги на жизнь:
«Эскорт».
Ответ Ирины вполне может быть шуткой, ведь она уже неоднократно отмечалась провокационными выходками и публикациями.
На данный момент точно известно, что Морозюк интересуется психологией и даже ведет свою страницу в Instagram, посвященную этой области. В одном из видео там Ирина призналась в долговременной зависимости.
Напомним, в феврале 2024 года Николай Морозюк лично сообщил о разводе с Ириной. Пара была вместе на протяжении многих лет, хоть и иногда «расходилась». Сама же Ирина запомнилась в украинском футболе странными высказываниями и горячими публикациями в Instagram.
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